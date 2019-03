Oschatz

Eine Streitschrift für den Osten Deutschlands, 30 Jahre nach der „Wiedervereinigung“ – ob das wirklich nötig sei, wurde Petra Köpping oft gefragt. Am Dienstag im Thomas-Müntzer-Haus beantwortete Sachsens Ministerin für Integration und Gleichstellung ( SPD) diese Frage mit einem klaren „Ja“.

Im Gespräch mit 40 Zuhörern aus der Oschatzer Region diskutierte die Politikerin auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Stadtbibliothek Oschatz. Moderiert wurde der Abend vom SPD-Landtagsabgeordneten Volkmar Winkler.

Brüche in ostdeutschen Biografien

Die Wurzeln des Buches „Integriert doch erstmal uns!“ liegen in der „ Flüchtlingskrise“ 2015. Im Gespräch mit Sachsens Einwohnern offenbarten sich Köpping Biografien und Brüche in denselben, die nicht oder nicht ausreichend aufgearbeitet sind. Politikverdrossenheit fuße nicht in der Zunahme an Geflohenen. Vielmehr sei die fehlende Entschädigung für erfahrenes Unrecht, nicht ausreichende Anerkennung für Lebensleistung und nicht anerkannte Qualifikationen, allesamt aus DDR-Zeiten, Anlass dafür. Das Bewusstsein dafür ereile vor allen Dingen jene Generation, die jetzt ihren ersten Rentenbescheid erhält, die also zu Zeiten des Mauerfalls 30 Jahre oder älter waren.

Die Erkenntnis, bis 1990 etwas lohnenswertes geleistet zu haben und danach nicht mehr, nur unter schwierigen Entbehrungen oder eben ohne Anerkennung, entlade sich. „Die Stimmen dieser Generation werden aber nicht gehört. Mein Buch kann Anlass sein, dies zu ändern“.

Unberücksichtigte Ansprüche auf Rente

Insgesamt, so hat die einstige Bürgermeisterin von Großpösna, Ex-Landrätin des Kreises Leipziger Land und jetzige Ministerin recherchiert, gibt es 17 Gruppen von Menschen, die aufgrund ihrer Tätigkeit in der DDR Ansprüche auf Rente hätten. Diese seien jedoch im Einigungsvertrag nicht berücksichtigt worden. Als ersten Erfolg wertet Köpping die angestoßene Diskussion um eine Grundrente. Ein solches Modell schlägt sie in ihrem Buch vor – wohl wissend, dass auch dieses Instrument nicht zu vollkommener Gerechtigkeit führt. Bergarbeiter, Eisenbahner, vor der Wende im Osten geschiedene Frauen oder jene, die durch die Tätigkeiten der Treuhandanstalt geschädigt sind, gehören zu den Gruppen, die die SPD-Frau in ihrem Buch beleuchtet. Die Treuhand, beauftragt mit der Privatisierung beziehungsweise Stilllegung volkseigener Betriebe der DDR nach der Wende, sei 90 Prozent der Ostdeutschen ein Begriff – aber nur drei Prozent der Westdeutschen.

Dieses Nichtwissen führe zu Desinteresse, Ignoranz und schlimmstenfalls zu Vorurteilen und Diskriminierung der Westdeutschen über den Osten und sei eine Parallele zu Fremdenhass und Rassismus gegenüber Geflüchteten: „Was ich nicht kenne, macht mir Angst. Das kann sich aber nur ändern, wenn ich bereit bin, das Fremde kennenzulernen“, sagt sie.

Arbeit als Teilhabe und wichtig für Integration

Ostdeutschland, so Köpping, sei mit den skizzierten Problemen ein „Brennglas für die sozialen Probleme der gesamten Bundesrepublik“. Mit diesem Wort öffnete sie den Abend für Gedanken um die Hartz-IV-Reform und alternativen Entgeltmodellen wie etwa dem Bedingungslosen Grundeinkommen (BGE). Während Hartz IV in seiner jetzigen Form abgeschafft gehöre, sprach sie sich als Gegnerin eines Bedingungslosen Grundeinkommens aus. „Das ist kein guter Weg. Arbeit zählt für mich zu den wesentlichen Sozialisationsfaktoren einer Gesellschaft. Arbeit ist Teilhabe und damit wichtig für Integration – egal ob bei Muttersprachler, Ausländer oder Geflohenem“. Zielführender für die Orientierung am Arbeitsmarkt ist für die Staatsministerin die Idee eines sozialen Pflichtjahres alternativ zu den bisherigen Freiwilligenmodellen.

Zuhörer Dr. Gerd Breitenfeld aus Seelitz wies auf den provokant gewählten Titel des Buches hin und gab seine Bedenken bezüglich des Begriffs „Integration“ zum Ausdruck. Seiner Ansicht nach sei den Ostdeutschen nach der Wende etwas gewaltsam übergestülpt worden, was viele nicht als „Bereicherung, sondern eher als Benachteiligung“ empfunden hätten. Sowohl Volkmar Winkler als auch Petra Köpping stimmten dem zu und führten den Gedanken weiter. Die Kreisgebietsreformen nach der Wende seien vielfach über die Köpfe der Bürger hinweg anonym und letztlich nicht zufriedenstellend für selbige verlaufen. „Kleinteilige Strukturen, in denen es möglich war, dass der Bürgermeister oder Landrat den Menschen vor Ort Entscheidungen erklären konnte, sind dadurch weitgehend abhanden gekommen“, verdeutlichte Winkler.

Köpping fordert stärkes Selbst-Bewusstsein im Osten

Petra Köpping regte als Weg aus der Ungleichbehandlung für die Besucher an, sich selbst einzubringen. Neben dem Recht, wählen zu gehen, stärke eine Demokratie vor allem das Engagement mit, in und für eine Partei, eine Sache oder einen Verein. „Wir brauchen keine Quoten für Frauen oder Ostdeutsche in Führungspositionen, wir brauchen statt dessen ein stärkeres Selbst-Bewusstsein im Osten“. Dann sei auch kein Vergleich mehr zu den vermeintlich besser gestellten Flüchtlingen nötig. Gemeinsam sei beiden Gruppen, dass ihre bestqualifizierten Vertreter bereits abgewandert seien – die Ostdeutschen in den Westen und die Flüchtlinge vom Land in die Metropolen.

Von Christian Kunze