Oschatz. Den Oschatzern und ihren Gästen steht ein vielfältiges und unterhaltsames Wochenenende bevor. Am Sonnabend und Sonntag wird das Stadtfest gefeiert. Und am Samstagabend gibt der Kammerchor Ton-Art ein Konzert. Hier eine kleine Programmauswahl:

Das Stadt- und Vereinsfest wird am Sonnabend um 14 Uhr auf dem Neumarkt mit einem bunten Programm eröffnet. Ab 20 Uhr spielt die Partyband Bernstein, Fancy Live in Konzert.

Zur Seniorenveranstaltung unter dem Motto „Mobil bleiben, aber sicher!“ wird am Sonnabend in die Altoschatzer Straße eingeladen. Von 14 bis 20 Uhr präsentiert sich die Verkehrswacht Oschatz an einem Informationsstand. Aktuelle Fragen zum Straßenverkehr und eine Demonstration des Toten Winkels sind vorgesehen. Weiterhin können Senioren Reaktions-, Hör- und Sehtest durchführen lassen. Ein Rauschbrillenparcours ist ebenfalls aufgebaut.

Zu seinem Sommerkonzert lädt der Kammerchor Ton-Art am Sonnabend um 17 und 19.30 Uhr in die alte Filzfabrik in der Ambrosius-Marthaus-Straße ein. Das Programm steht unter dem Titel „Klangexperimente“. Der Eintritt ist frei.

Zur offiziellen Aftershow-Party des Stadt- und Vereinsfestes lädt das soziokulturelle Zentrum E-Werk in der Lichtstraße ein. In der Nacht zum Sonntag kann ab Mitternacht in der großen Halle getanzt werden. DJ Goethe ist zu Gast und spielt Nonstop die größten Hits der 1990er Jahre.

Am Sonntag beginnt das Stadt- und Vereinsfest um 10 Uhr. Höhepunkte sind am Nachmittag um 15.30 Uhr der Auftritt des Fördervereins Kindertagesstätte „Unter dem Regenbogen“ mit einem Showprogramm und ein Auftritt des Sängers Dirk Michaelis um 17 Uhr sowie das Abschlusskonzert in der St. Aegidienkirche um 20 Uhr.

Von Frank Hörügel