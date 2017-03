Oschatz. Bei der SBH Südost GmbH läuft es rund: Das neue Projekt der Oschatzer Niederlassung der Stiftung Bau und Handwerk in Oschatz widmet sich der Aufbereitung und Reparatur von Fahrrädern. „Gemeinsam mit dem Verein ,Fahrräder für Afrika’ machen wir die Räder fit für den Transport“, sagt Ausbilderin Birgit Petzold. Begonnen wurde am Montag mit neun Zweirädern, voraussichtlich kommen bald neue hinzu. Die Klienten des Bildungsträgers werden mit praktischen Arbeiten wie diesen in den Werkstätten auf die Bewährungen des ersten Arbeitsmarktes vorbereitet. „Für viele die, bei uns betreut werden, ist solch eine Arbeit einer Bereicherung. Und für uns Ausbilder natürlich auch“, so Petzold. Die Beschaffung von Ersatzteilen und anderen Materialien zur Radreparatur erfordert Kreativität im Rahmen der Möglichkeiten. Bevor die fertigen Räder für die Verladung verpackt werden, wird mittels Checkliste geprüft, ob auch nichts fehlt.

Weitere Projekte der SBH Südost GmbH in der Blomberger Straße 2 widmen sich der Gärtnerei und der Altenpflege, ebenso zu finden ist eine eigene Lehrküche.

Von Christian Kunze