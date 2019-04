Oschatz

Deutschland streitet darüber, ob Schüler, die für mehr Klimaschutz streiken und dafür Schule schwänzen bestraft werden sollen. In Oschatz wird dagegen gehandelt, statt zu reden. Am Sonnabend fanden parallel zwei Aktionen für mehr Umweltbewusstsein statt. Los ging es mit dem Naturschutzbund ( Nabu). Die Oschatzer Ortsgruppe brachte, unter Federführung des Vorsitzenden Olaf Schmidt, gemeinsam mit rund 20 weiteren Helfern, Obstbäume in die Erde.

Auf jeden Teilnehmer kam etwa ein Baum. „Es ist erfreulich, dass wir die Erlaubnis der Stadt bekommen haben, entlang des Verbindungsweges zwischen Oschatz und Striesa diese Bäume zu pflanzen. Hauptsächlich werden damit Lücken aufgefüllt“, erklärte Olaf Schmidt. Noch erfreulicher sei, dass sich so viele Helfer gefunden haben. „Jeder kann etwas dazu beitragen. Es ist gut, dass sich das herumgesprochen hat.“. Ausgestattet sind die Bäume mit unverzinktem Draht im Wurzelbereich, um Wühlmäuse fern zu halten. „Das gute an diesem Draht ist, dass er mit der Zeit verrottet“, so Schmidt. Rund um den Stamm wird außerdem ein Schutz gegen Verbisse angebracht. Denn Wild und Schafe gehören zu den typischen Besuchern zwischen Oschatz und Collm, verdeutlicht Olaf Schmidt.

Dem Ruf gefolgt ist an diesem Vormittag Karola Schuster aus Schrebitz. Sie gehört zur Ostrauer Ortsgruppe des Nabu und möchte mehr tun, als nur Vögel zählen und Beiträge zahlen. „Ein Mitglied der Oschatzer Ortsgruppe wohnt fast nebenan, in Lüttnitz. Von ihm habe ich den Termin erfahren. Da ich aus Hohenwussen stamme und einige in der Oschatzer Region kenne, ergibt sich hier vielleicht eine künftige Zusammenarbeit“, so Schuster.

Eine Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendumweltgruppe der Ökostation Naundorf und dem Nabu gibt es schon. Auch deren Vertreter waren bei der Baumpflanzaktion beteiligt. Zu ihnen gehören Claudia Michaelis und Tochter Charlotta sind gemeinsam mit Charlottas Freundin Charlotte. Es ist nicht das erste Mal, dass sie einen solchen Einsatz unterstützen. „Heute macht es natürlich um so mehr Spaß, denn das Wetter ist traumhaft. Aber wir haben auch schon bei Regen und Wind gepflanzt“, erinnert sich die junge Mutter.

Nur wenige Meter entfernt, am Hutberg, trafen sich zur gleichen Zeit ein gutes Dutzend Männer und Frauen, um Müll einzusammeln. „Der Berg ist ein gefragter Treffpunkt. Allerdings habe ich auch schon mit Menschen gesprochen, die nicht mehr gern herkommen, weil sich der Müll stellenweise schon stapelt“, sagt Rico Weiße aus Thalheim. Als Initiator der Aktion sammelte er binnen einer reichlichen Stunde 110 Kilogramm Müll ein – und entsorgte ihn anschließend auf eigenen Kosten. „Unter dem was, hier zurückgelassen wurde, fanden sich Taschentücher, Plastikverpackungen, Zigarettenkippen, ein ganzer Sack Pfandflaschen und sogar ein totes Huhn“, zählt der Stadtratskandidat für die Grünen auf.

Zu den Helfern zählte Christiane Hänsch. Die junge Frau ist regelmäßig am Hutberg und möchte, dass er sauber bleibt – deshalb packt sie mit an. „Was hier fehlt, sind Müllbehälter“, sagt sie. Für Rico Weiße hat der Hutberg sogar noch mehr Potenzial, müsste allerdings aufgewertet werden. „Was es in der Stadt bisher nicht gibt, ist ein öffentlicher Platz, an dem sich Interessiert zum Grillen oder Lagerfeuer entfachen treffen können. Auch Zelten wäre an so einem Ort möglich. Natürlich bedarf es dann Regeln wie beispielsweise der Müllentsorgung. Mit entsprechenden Behältern ausgestattet, wäre der Hutberg bestens geeignet. Die Polizei könnte sogar schon aus der Ferne erkennen, wenn sich Menschen hier aufhalten und. Dann ist es auch ein leichtes, zu kontrollieren und gegebenenfalls zu sanktionieren“, sagt er.

