Oschatzer stellt bei urbanem Kunstfestival in Chemnitz aus

Eine kreative Arbeit hat Christian Naumann schon immer gesucht. Als gelernter Autolackierer oder Leiharbeiter bei einem Autohersteller hatte er dazu keine Chance. Vor reichlich einem Jahr fasste der in Oschatz Aufgewachsene den Entschluss, freiberuflich als Künstler zu arbeiten. In diesen Tagen stellt er auf dem Festival der urbanen Kunst „IBUg“ in Chemnitz aus.