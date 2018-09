oSCHATZ

Morgens um sechs in Oschatz. Entlang der Promenade stehen Dutzende Pkw und Transporter, Menschen holen Kisten daraus und verteilen deren Inhalt auf bereitgestellten Tischen. Es ist wieder Trödelmarkt, organisiert vom Stadt- und Waagenmuseum. Mitarbeiterin Janett Rohnstock macht die Runde, kontrolliert die Anmeldungen und achtet darauf, dass kein Trödler Wege zustellt und seine gemeldeten Standgrößen einhält.

Marcel Schmidt und Janett Rohnstock von der Stadt überprüfen die Stände. Quelle: Christian Kunze

„Angemeldet haben sich 135 Händler, zehn sind nicht da“, sagt die Museumsleiterin Dana Bach. Das Gute daran ist, dass die, die da sind, etwas mehr Platz haben. So wie das Trio Claudia Neumann, Sina Neumann und Angela Rother. Die Frauen haben, wie einige andere auch, vor allem Kindersachen, Spielzeuge und Bücher im Angebot. „Alles ausrangiert, und es bringt immer was, und wenn es für das Sparschwein der Kinder ist“, sagt Sina Neumann. Zum dritten Mal nimmt sie am Trödelmarkt teil. Nachdem sie alles aufgebaut haben, gönnen sich die drei erst einmal ein Frühstück.

Trödelmarkt Oschatz. Quelle: Christian Kunze

Um alle seine Waren auszupacken, hat Günter Staffe gar keine Gelegenheit. Die ersten Besucher kaufen ihm schon etwas direkt vom Anhänger weg, mit dem er seinen Trödel transportiert. So hat der pensionierte Lehrer und langjährige Trödler schon Geschäfte gemacht, ehe der Markt überhaupt offiziell beginnt. „Man muss sich breit aufstellen, um etwas umsetzen zu können“, sagt er. Noch wichtiger als das Anbieten sei das Feilschen. Darüber komme man mit den Menschen ins Gespräch. „Schade, dass das Handeln um den angemessenen Preis immer mehr an Bedeutung verliert“, so der Zschöllauer. In seinen Trödlerjahren hat er schon zahlreiche Standorte ausprobiert. „Es ist egal, wo man steht, wenn man nur das richtige anzubieten hat“, ist er überzeugt. Unterschiedlich sei zwischen Promenade und Frongasse nur der Publikumsverkehr. Während oben an der Straße immer viel los sei, habe man unterhalb des Museums eher seine Ruhe, schätzt er ein.

Trödelmarkt Oschatz mit Petrik Schurich Quelle: Christian Kunze

Gleich nebenan hat Harald Engel seinen Stand aufgebaut. Der Modellbahnfan hat einiges an Ausstattung seiner Anlagen mitgebracht, um es zu verkaufen oder aber mit Gleichgesinnten zu tauschen. Er nutzt darüber hinaus jeden Oschatzer Trödelmarkt, um für seinen eigenen Ableger zu werben. Als Vorsitzender des Vereins Schätze und Plätze Lampertswalde organisiert er Trödelmärkte im Schlosspark des Ortes. Nächster Termin: 21. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Traditionell sei der Herbstflohmarkt weniger gefragt als der im Frühjahr. Und dennoch kommen bei der zweiten Auflage im Jahr auch neue Händler hinzu. Petrik Schurich ist einer von ihnen. Der Naundorfer beteiligt sich zum ersten Mal an einem Trödelmarkt. „Es hat sich vieles angesammelt. Das loszuwerden, ist eine Überwindung. Trödeln ist aber besser als wegschmeißen oder warten, bis es jemand abholt“, sagt Schurich. Haushaltsauflösungen und Nachlässe sowie das Inventar des eigenen Kellers sammeln sich an seinem Stand. „Manches davon lag zwanzig Jahre rum. Es wurde höchste Zeit, auszumisten“, meint er.

Von Christian Kunze