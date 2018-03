Oschatzer treffen sich zum Englisch-Stammtisch

Oschatz. In der englischen Sprache gibt es kein Wort, das dem deutschen Begriff „Stammtisch“ entspricht. In Oschatz gibt es dagegen seit kurzem einen Stammtisch, der sich der englischen Sprache widmet. Die „Mütter“ dieser Idee sind Anett Fritsch und Janett Rohnstock. Beide haben bei Urlaubsreisen in englischsprachige Länder festgestellt, dass sie im Alltag hin und wieder nach dem richtigen Begriff suchen müssen, um sich verständlich zu machen. „Anett kam auf mich zu und meinte, dass es anderen sicher ähnlich ginge – schnell waren wir uns einig, einen Aufruf zu starten.“

Jeder wählt sein Pensum selbst

Der ersten Einladung folgten neun Neugierige – eine ideale Zahl, findet Janett Rohnstock. „Ein Dutzend wäre noch okay, aber mehr als 15 dürfen es nicht werden – das sprengt den Rahmen.“ Denn, so betonen beide Frauen, ihr Engagement ist ehrenamtlich. „Wir wollen uns austauschen, Leute kennen lernen und über die Sprache miteinander ins Gespräch kommen. Deshalb wird auch keine Grammatik gepaukt oder Hausaufgaben verteilt. Jeder wählt sein Lernpensum selbst“, so Rohnstock. Nächster Termin ist der 20. März, 18.30 Uhr im E-Werk Oschatz.

Von Christian Kunze