Oschatz

Sonntagfrüh um 8 Uhr am Europäischen Jugendcamp: Die Salbitzer Kümmerlinge, bekannt für weltmeisterlich gutes Sensenmähen, packen ihre Werkzeuge aus. Unter den neugierigen Blicken einer Handvoll anderer Menschen beginnen sie zu dengeln – das Schärfen des Sensenblattes mittels eines Hammers. Das ist dann dünn und scharf genug, wenn sich die Schneide unter dem Druck des Daumennagels leicht biegen lässt.

In den folgenden zwei Stunden werden die scharfen Männer aus Salbitz und Umgebung nicht nur aus der Geschichte des Sensenmähens erzählen. Sie geben auch Hinweise zur Handhabung mit dem alten Arbeitsgerät, sprechen über verschiedene Grassorten und laden die vorwiegend weibliche Teilnehmerschaft zum Probemähen ein. Die Schmetterlingswiese am Skatepool unweit des Platschbades eignet sich dafür hervorragend. „Die Fläche gehört der Stadt. In Absprache mit der Verwaltung haben wir entschieden, sie als Versuchsort für unseren Workshop zu nutzen“, sagt Uta Schmidt. Schmetterlingswiesen sollten nach Möglichkeit nicht öfter als ein- oder zwei Mal pro Jahr gemäht werden – und dann stets mit Sichel oder Sense, so die Fachfrau.

Die Diplom-Gartenbauingenieurin hatte unlängst erst zu einer Wanderung entlang der Wiese eingeladen und dabei erläutert, wie wichtig es ist, diese nur per Hand zu mähen. Nun geschieht es. Mit tatkräftiger Unterstützung der Laien, die teils zum ersten Mal in ihrem Leben eine Sense in der Hand haben. Den Vorlauf dazu leisten die Salbitzer Senser – mit Ausführungen zum richtigen Material und auch einigen kritischen Anmerkungen zu den Geräten, die es zuweilen im Baumarkt zu kaufen gibt, und die aber wenig bis gar nichts taugten. Stahlsensenklingen aus Österreich oder Russland seien die beste Wahl, befestigt an einem selbst gefertigten Sensenbaum. Auf dieses Handwerk versteht sich Steffen Sander aus Salbitz beispielsweise sehr gut.

Einen maßgeblichen Teil der Fläche schneiden Sanders Bruder Hartmut und seine Mitstreiter ab. Ihnen macht in Sachsen Handmahd niemand so schnell etwas vor. Erst unlängst ermittelten die „Salbitzer Kümmerlinge“ im Rahmen der 775-Jahr-Feier des Oschatzer Nachbarortes Naundorf, wie jedes Jahr die besten ihrer Zunft. Eine der Gewinnerinnen, die amtierende Sachsenmeisterin im Mähen mit der Sense, Katrin Buggisch, haben sie mitgebracht. Die Mannschatzerin leitet an diesem Vormittag unter anderem Steffi Böhme und Nadja Zabell an. Beide Frauen wollen ihre Kenntnisse im Mähen von Hand verbessern. „Das liegt ja voll im Trend“, hat Nadja Zabell festgestellt. Sie selbst hat seit gut einem Jahrzehnt eine Sense zu Hause, auch eines der von den Salbitzern gescholtenen Baumarkt-Fabrikate, hat aber so gut wie nie mit dieser Sense hantiert. Da soll nun vorbei sein. „Die Tipps von den Profis waren heute hier wirklich wertvoll“, resümiert sie nach dem Workshop. Nun heißt es wie überall: Übung macht den Meister. Womöglich finden die Salbitzer unter den Freiwilligen den ein oder anderen Nachfolger.

Steffi Böhme, Fachfrau für Kräuter und deren Wirkung, war bisher eher mit der Sichel denn mit der Sense vertraut. „Manche Wiesenkräuter kann man jedoch nur mit der Sense schneiden“,hat sie erfahren – und sich deshalb angemeldet. Sie freut sich, dass im Rahmen dieses Angebotes an die landwirtschaftliche Tradition erinnert und nicht zuletzt das Bewusstsein für das fachgerechte Mähen solcher Wiesen bewahrt wird. „Heutzutage wird fast ausschließlich maschinell gemäht und alles bis auf wenige Zentimeter weggeschnitten. Das ist eine äußerst ungesunde Entwicklung. Zahlreiche Arten finden auf diesen Wildwiesen ihre Nahrung. Um die Vielfalt in der Welt der Insekten, Vögel und Schmetterlinge zu erhalten, muss hier wieder ein Paradigmenwechsel stattfinden“, meint sie.

Zur Galerie Der Sensenmäher Workshop in Bildern

Nach dem Abmähen bleibt das Gras nicht etwa liegen. Der ein oder andere Workshop-Teilnehmer sichert es sich als Futter für die heimischen Kaninchen oder die des Nachbarn. Bei dieser Aktion wird als alles verwertet. In Sachen Nachhaltigkeit wird demnach ebenso etwas getan.

Von Christian Kunze