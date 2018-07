Oschatz

An die Trommeln, fertig los: Diese und andere typisch afrikanische Musikinstrumente erklangen am Montagabend im Garten des E-Werk. Das soziokulturelle Zentrum hatte den aus Burkina Faso stammenden Musiker und Germanistik-Studenten Ezekiel Wendtion Nikima, kurz Eze, zu Gast. Der junge Mann hat gerade seinen Master gemacht. Doch eigentlich, so sagt er, schlägt sein Herz für die Musik. Diese spielt er nicht nur für sich allein oder in einer Band, die bereits ihr erstes Album plant.

Regelmäßig musiziert er auch in großen Gruppen – und bringt so den Workshopteilnehmern die afrikanischen Bräuche und Gepflogenheiten näher. Das hilft unter anderem dabei, Vorurteile abzubauen. „Rassismus kennt keinen Rhythmus“, sagt Eze, der unter anderem mit Kindern, Senioren, Behinderten und Geflüchteten gemeinsam arbeitet, um diese Botschaft weiter zu tragen.

Dank der finanziellen Unterstützung im Rahmen der Initiative Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Nordsachsen konnte das E-Werk den Abend mit Eze in sein Ferienprogramm aufnehmen – kostenfrei. Mitgemacht haben rund 30 Gäste jeden Alters. „Wir haben den Kurs bewusst auf den Abend gelegt und für alle Altersgruppen geöffnet. Das hat sich gelohnt, so kamen unter anderem Großeltern mit ihren Enkeln“, sagt Anja Kohlbach vom E-Werk Oschatz. Bereits am Vormittag besuchte Eze die Kita Spatzennest in Oschatz.

Von Christian Kunze