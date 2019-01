Oschatz

Ein Oschatzer hat am Dienstag der vergangenen Woche zwei mutmaßliche Betrüger in die Flucht geschlagen. Der 62-Jährige war nach eigener Aussage gerade auf dem Marktkauf-Parkplatz unterwegs, als ein großer, dunkler Wagen mit Bremerhavener Kennzeichen vorfuhr. Die beiden Männer im Wageninneren fragten ihn zunächst nach dem Weg zur Autobahn. Sie erklärten, gerade auf dem Weg nach Berlin zu sein, um von dort aus, ihren Flug nach Dubai zu erwischen. Der Oschatzer Bürger reagierte zwar verwundert – immerhin wiesen genügend Verkehrsschilder die Richtung – gab dann aber bereitwillig Auskunft.

Angeblich hochwertige Messer

Daraufhin, so sagt er, hätten ihm die Männer eine Reihe von „Geschenken“ präsentiert, mit denen sie angaben, sich bei ihm bedanken zu wollen. Ganz kostenlos herausgeben wollten sie die angeblichen Präsente dann aber doch nicht. Stattdessen zeigten sie dem 62-Jährigen eine Preisliste, die den scheinbar hohen Wert der Gegenstände auswiesen. Gleichzeitig baten sie ihn darum, ihnen im Austausch Geld für Benzin zu geben, denn sie hätten nur noch Dollar in ihren Portemonnaies. Spätestens jetzt war der Oschatzer allarmiert. Als er drohte, die Polizei zu rufen, fuhren die beiden Männer davon. Zuhause recherchierte der Mann aus Oschatz im Internet, um die Preisliste der beiden verdächtig wirkenden Männer zu überprüfen –mit dem Ergebnis, dass ein ihm angepriesenes Messerset nicht über 100, sondern stattdessen nur 20 Euro wert war.

Polizei rät zur Vorsicht

Der Polizei in Oschatz sind ähnliche Fälle nicht bekannt. Darüber hinaus müsse man, so eine Sprecherin, stets im Einzelfall prüfen, wann es sich tatsächlich um eine Betrugsmasche handle. Bürger sollten sich jedoch stets umsichtig verhalten, kein Geld herausgeben und erst recht keine Geschäfte mit Fremden abschließen. Im Zweifelsfall sei es richtig, Vorfälle dieser Art zu melden. So seien dann auch andere Leute gewarnt. Laut dem 62-jährigen Oschatzer waren die Männer etwa 50 Jahre alt, Vollbartträger, dunkelhaarig mit dunklem Teint. Ihr Deutsch habe gebrochen geklungen.

Von hgw