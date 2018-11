Oschatz

Letzte Klappe in Ghana, erste Klappe in Mannheim und mit dabei eine Oschatzerin: Anne-Christin Tannhäuser, aufgewachsen in Borna und zur Schule gegangen in Oschatz, befindet sich derzeit am Set eines Kinofilms, der voraussichtlich nächstes Jahr gezeigt wird: „Borga“ heißt der Streifen und Tannhäuser ist die Assistentin der Filmausstattung. Aber wie kommt eine studierte Erziehungswissenschaftlerin zu einer internationalen Filmproduktion? Geplant war das Ganze zuerst jedenfalls nicht. „Nach dem Studium in Leipzig begann ich meine Karriere mit Bildungsinnovationsprojekten, arbeitete viel im Homeoffice oder reiste zu Meetings ins Ausland. Aber da ich gern mit Menschen arbeite und gern kreativ bin, habe ich mich einfach mal umgesehen“, sagt die 37-Jährige.

Über Umwege zum Film

Das brachte Anne-Christin Tannhäuser dazu, sich in Leipzig ehrenamtlich zu engagieren und verschiedene Kulturveranstaltungen mit Freunden zu organisieren. So knüpfte sie schließlich auch Kontakte mit dem jetzigen Team des Films „Borga“ mit Eugene Boateng und Christiane Paul in den Hauptrollen, und bekam das Angebot, die Assistenz der Szenenbildnerin Tanja Artl anzutreten.

Räume authentisch gestalten

Ihre Aufgabe besteht darin, alle inneren und äußeren Räumlichkeiten authentisch zu gestalten, in denen sich die Schauspieler bewegen. Neben dem Großen, wie Trucks oder Containern, die im Hintergrund zu sehen sind, kümmert sich die Ausstattung auch um das kleinste, authentische Detail, wie die Schriftart auf einer Visitenkarte. Das Thema des Films liegt Tannhäuser persönlich am Herzen. „Borga“ ist die Bezeichnung für einen Ghanaen im Ausland, der einen (scheinbar) exzessiven und luxuriösen Lebensstil führt. Der Wunsch, selbst ein Borga zu sein, führt den Protagonisten Kojo auf einer jahrelangen Odyssee nach Deutschland, wo er sich eine Existenz aufbauen will, um seine Familie in der Heimat zu unterstützen. Dass ihn Deutschland nicht mit offenen Armen empfängt, hat er nicht erwartet. „Borga ist kein Gute-Laune-Popcorn-Kino. Der Film will Flüchtlingen ein Gesicht geben, vielschichtige Fluchtursachen aufzeigen und den Zuschauern eine neue Perspektive ermöglichen“, sagt Tannhäuser und man hört an ihrer Stimme, wie sehr sie für dieses Projekt brennt.

Wie fühlt sich ein Flüchtling in Deutschland?

Sie selbst ist Halb-Guineerin, hat ihren biologischen afrikanischen Vater nie kennengelernt. „Als ich noch klein war, war ich lange Zeit das einzige schwarze Kind in der Gemeinde. Das ist eine Erfahrung, die schwierig sein kann. Ich bin froh, dass ich so liebe Freunde und meine Familie in und um Oschatz habe, denn es gab auch Situationen für mich, die ein blondes Mädchen mit blauen Augen vielleicht anders erfahren hätte.“ Mit ihrem Hintergrund empfindet Tannhäuser den starken Afrikabezug ihres ersten großen Filmprojekts daher als etwas Symbolisches. Wie fühlt sich ein Afrikaner, der nach tausenden Kilometern beschwerlicher Reise nach Deutschland kommt, ohne die Möglichkeit, sich in der Landessprache zu verständigen? Ähnliche Fragen will „Borga“ aufwerfen. Die Szenen in Ghana sind seit dem Sommer abgedreht und Anfang November fiel der Startschuss für die Dreharbeiten in Mannheim. Und nach dem Dreh steht für die Ausstattungsassistentin wahrscheinlich ein Familienbesuch in Borna an.

Von Katharina Stork