Osterfeuer lodern: Auftakt am Donnerstagabend in Hof

Hof. Von einem Einsatz in den frühesten Morgenstunden und einem weiteren am Vormittag – beide zum ehemaligen Edeka-Lager und beides Fehlalarme der Brandmeldeanlage – ließen sich die Hofer Feuerwehrkameraden die gute Laune nicht verderben. Mit vollem Einsatz bewirteten sie am Donnerstagabend die zahlreichen Gäste ihres Osterfeuers. Die Besucher aller Altersgruppen langten bei Bratwurst und kühlem Bier ebenso zu wie bei den Heißgetränken und ließen sich auch von einem Regenschauer kurz nach Entzünden des Feuers nicht vertreiben.

In der Collm-Region werden an diesem Wochenende noch weitere Osterfeuer lodern. Im Schwetaer Park ist das am Sonnabend, ab 18 Uhr der Fall, hier gibt es einen Lampionumzug. In der Oschatzer Kleingartenanlage „Erich Billert“ wird das Osterfeuer ebenfalls heute entzündet.

Auf dem Kreischaer Berg im Oschatzer Stadtteil Thalheim geschieht dies am Ostersonntag, 17.30 Uhr. Der Heimatverein Altmügeln/Crellenhain lädt bereits 16 Uhr auf sein Vereinsgelände ein. Am Sonntag, ab 19 Uhr lodert es auf dem Highlanderhof in Lampertswalde.

Von Axel Kaminski