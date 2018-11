Oschatz

Sie rocken nicht nur den Osten, Pfingsten 2019 rollen sie auch durch den Osten. Die Jungs von Goitzsche Front waren im März 2018 im ausverkauften Oschatzer E-Werk zu Gast. Im Juni nächsten Jahres kehren sie für eine einmalige Aktion an die Döllnitz zurück. Geplant ist eine besondere Tour, die es so noch nie gegeben hat und die es in der Form auch nie wieder geben wird.

Einmaliges Konzert

„In fünf ausgewählten Städten wird es fünf Open Air Konzerte mit wechselnden Setlisten und Supports geben“, sagt der Bandmanager, der aus Oschatz stammende Steven Dornbusch. Das Besondere: Konzertbesucher campen und feiern zusammen mit der Band, getreu dem Motto „Mittendrin statt nur dabei!“ – und können sogar mitfahren. Goitzsche Front sind vom 6. bis 10. Juni in einem Autokorso von Oberwiesenthal nach Peenemünde unterwegs und machen Halt in Oschatz, Stendal und Finowfurt. Begleitet werden die Jungs von der Ostrock-Legende Dieter „Maschine“ Birr. Zwei Generationen von Ostrockern treffen aufeinander. Gemeinsam werden Goitzsche Front -Songs sowie Puhdys-Klassiker zum Besten geben.

Regional Vorbands

„Die Vorbands werden dabei jeweils regionale Acts sein, wir freuen uns auf Bewerbungen aus Oschatz“, sagt Steven Dornbusch. Für ihn war es eine Herzensangelegenheit, die Tour an die Döllnitz zu holen. Und da die Stadt auf halbem Weg der geplanten Tour liegt, war das auch kein Problem. „Wir haben zudem nach Städten mit geeigneten Plätzen für ein solches Open-Air-Event gesucht. Und da bietet sich Oschatz an – mit der unlängst aufgewerteten Festwiese am Finanzamt in der Dresdener Straße“, so Dornbusch.

Ticketverkauf läuft

Der Ticket-Vorverkauf läuft. Erhältlich sind Konzerttickets für die jeweiligen Shows, Campingtickets und auf 500 Stück limitierte Kombitickets. Außerdem gibt es stark limitierte Autokorsotickets, die zur offiziellen Teilnahme an dem Fan-Konvoi berechtigen. Vorverkaufsstellen sind unter www.der-osten-rockt.de zusammengefasst.

Von Christian Kunze