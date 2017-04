Dahlen. Einen kleinen Vorgeschmack auf das „Workcamp Parquet“, das im September im Schloss Dahlen stattfinden soll, gibt es bereits jetzt: Akteure des internationalen Bildungs- und Stiftungsprojektes trafen sich erneut, um Muster herzustellen, die das Versailler Parkett zeigen – eine besondere Legearbeit, die von jungen Bodenlegern und Lehrlingen während des Workcamps innerhalb einer Woche den Fußboden im Dahlener Kaisersaal zieren soll (wir berichteten).

Wie das vor sich gehen soll, erklärt Ernst Müller, zuständig für die technische Betreuung. So gelte es, die Tradition des königlichen Parketts in die Hände junger Parkettleger zu geben. „Wir wollen versuchen, die wundervollen Arbeiten der alten Meister bis ins Detail und vor Ort auf dem Schloss Dahlen nachzuarbeiten. Genau wie damals wird das Parkett vor Ort aus einzelnen Parkettstäben angefertigt“, beschreibt er und fügt hinzu: „Wir benutzen dafür aber schon zeitgemäße Maschinen.“ Müller wird im September den Teilnehmern des Workcamps die einzelnen Schritte zeigen und dann die Ausführung betreuen. Obwohl sich bereits junge Handwerker aus ganz Europa angesagt haben, werde die Sprachbarriere kein Hindernis darstellen. Das hätten auch die bereits in den vergangenen Jahren durchgeführten Kurse in Rumänien oder Tschechien gezeigt, so die Veranstalter. „Die beste gemeinsame Sprache ist das Handwerk“, so Ernst Müller. Seine Strategie: „Kurz vorzeigen und nachmachen.“

Die Hölzer für das Parkett im Dahlener Schlosssaal werden von Partnerfirmen kostenlos zur Verfügung gestellt, ebenso wie die Maschinen zur Verarbeitung. Bevor das Material auf den Boden im Obergeschoss kommt, müssen die einzelnen Kassetten hergestellt werden: Dafür werden zunächst Stäbe zugeschnitten, die dann zu einem Element zusammengefügt werden – und diese werden letztlich verlegt. „Für den Kaisersaal brauchen wir dann 120 solcher Tafeln“, hat der Dahlener Parkettlegemeister Steve Klose ausgerechnet, der das Workcamp für das Schloss gewinnen konnte. Eine Kassette aus Eiche- und Ahornhölzern besteht zum Schluss aus fast 50 Teilen – alle zusammen sollen ein komplexes Muster ergeben und dem einstigen Herrensitz in Dahlen etwas von seinem alten Glanz zurückgeben.

Als Bonbon soll im benachbarten kleinen Saal ebenfalls Parkett verlegt werden, wobei sich auch interessierte Besucher handwerklich versuchen können. „Dort kommt Parkett im Rautenmuster auf den Boden, das aus lauter einzelnen Stäbchen gelegt wird“, kündigt Klose an. Zu bestaunen soll die komplette Arbeit dann am Tag des offenen Denkmals, am 10. September, sein, der gleichzeitig der letzte Tag des Workcamps ist.

Von Jana Brechlin