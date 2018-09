Bornitz

Beim Gemeindefeuerwehrausscheid vor einer Woche gab es neben Siegen und besonderen Leistungen noch einen weiteren Grund zum Feiern. Zur Festsitzung am Freitagabend hatten die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Gablenz, einem Stadtteil von Stollberg im Erzgebirge und aus Bornitz eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Die Urkunden tragen die Unterschriften der Wehrleiter und der Bürger- beziehungsweise Oberbürgermeister.

Zur Einweihung des Bornitzer Gerätehauses vor Ort

Die Kameraden aus dem Erzgebirge gehören bei den Höhepunkten im Bornitzer Gerätehaus quasi schon zum Inventar. Natürlich waren sie im vergangenen Jahr bei der Einweihung des Bornitzer Gerätehauses mit dabei. Wenn jemand dort in den nächsten Wochen wieder einen Schwippbogen im Fenster leuchten sieht – dann ist das das Einzugsgeschenk der Gablenzer Kameraden.

Die Kontakte zwischen der Bornitzer und der Gablenzer Wehr reichen jedoch weiter zurück. Zu recht sprach der Bornitzer Wehrleiter René Tschierske davon, dass man diese Partnerschaft nach einer zehnjährigen „Probezeit“ besiegele. Damals waren sich Kameraden beider Wehren bei einem Zugführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Nardt begegnet. Dabei hätten sie festgestellt, dass sie vor ähnlichen Herausforderungen stünden. Das neue Gablenzer Gerätehaus sei ein paar Jahre früher fertig geworden. Nach dem Lehrgang habe man sich nicht aus den Augen verloren. Die Gablenzer waren schon zum 105. Wehrjubiläum der Bornaer zu Gast und fungierten seinerzeit als Schiedsrichter beim Gemeindewehrausscheid. Diese Rolle übernahmen sie in der vergangenen Woche erneut.

Gemeinsame Ausbildungen zur Digitalfunktechnik

„Darüber hinaus haben wir gemeinsame Ausbildungen zur Digitalfunktechnik absolviert“, nannte René Tschierske weitere Aspekte der Zusammenarbeit. Erst kürzlich habe man am Wochenendlehrgang der Stollberger Wehren teilgenommen. Er habe theoretische und praktische Einheiten umfasst sowie eine Abschlussübung. „Das war ein erlebnis- und lehrreiches Wochenende“, unterstrich der Bornitzer Wehrleiter.

Diese Zusammenarbeit, die auch die Jugendfeuerwehren einschließt, wolle man weiter fortsetzen. Er hoffe und wünsche, dass sie lange Bestand habe, auch wenn Amts- und Funktionsträger vielleicht einmal wechseln.

Von Axel Kaminski