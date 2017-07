Vier Tage zu, jetzt wieder offen. Der Durchgang von Stadtzentrum am Altmarkt zum Busbahnhof in Oschatz war vergangene Woche gesperrt. In dieser Zeit fanden umfangreiche Renovierungen und Reinigungen statt. Nun ist der Weg wieder frei und das Bewusstsein der Bürger für eine saubere Passage hoffentlich gereift.