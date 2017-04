Oschatz.. Exportschlager aus Bayern in Oschatz: Die Erdmännchen Katja, Micha, Lutzl und Olli sind die neuen Stars im Tierpark. Das Quartett bekommt Asyl nördlich des Weißwurscht-Äquators und wird sich im Herzen von Sachsen, trotz fremder Herkunft, ruckzuck integrieren. Die kleinen Kerle sind einfach süß, egal, woher sie kommen. Für jene, die zweifeln, ob sich die aus Afrika stammenden Räuber nach dem Kulturschock an der Donau auch an der Döllnitz anpassen können, eine gute Nachricht: Im Zuge der neuen Ausstellung „Chic im Osten“ im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum zur Kinder- und Jugendmode in der DDR besinnen sich einstige Mitarbeiterinnen der Erstlingsoberbekleidung Oschatz (Eko) ihrer Lieblingsarbeit und fertigen für die quirligen Neuzugänge (n)ostalgische Mini-Mode, wie sie zu Zonenzeiten jeder kannte. Da fragt keiner mehr nach der Herkunft der putzigen Pelzträger.

Eine andere Ausstellung widmet sich im Jahr 2018 in Museen des Landkreises dem Jubiläum „400 Jahre Dreißigjähriger Krieg“ und erinnert an die schrecklichen Schlachten, die damals tobten. Partner der Initiative ist die Brauerei in Krostitz. Gustav II. Adolf von Schweden soll 1632 im Kampfgetümmel dort Rast gemacht haben und bekam von den Brauherrn selbstredend den „wohlschmeckenden Labetrunk“ eingeschenkt. Als Dank dafür gab es einen goldenen Ring und vier Jahrhunderte später diese Kooperation. Das Projekt gedenkt der Kriegsopfer und predigt Pazifismus. Gerstensaft statt Gemetzel, Promille statt Patronen – das leuchtet ein, steht doch Bierkonsum in erster Linie für Fröhlichkeit. Der Vorteil für die Brauerei liegt auf der Hand, denn in diesem Fall hilft viel ausnahmsweise doch mal viel. Wer trinkt, tötet nicht, wer torkelt, kann nicht mehr marschieren, geschweige den Befehle ausführen. Und wer sich selbst abschießt, schießt nicht mehr auf andere. Saufen für den Weltfrieden – eine Spitzenidee. Prost!







Von Christian Kunze