Oschatz

Wie kein anderer hat der gemeine Pendler die Möglichkeit, soziale Beobachtungen über die eigene Spezies anzustellen. Dabei ergeben sich ganz neue Blickwinkel auf die verschiedenen Menschen- und Sozialtypen, die sich in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln tummeln.

Schniefer schleppt Erkältung mit

Zum Beispiel: Der Schniefer. Der Schniefer kommt in der aktuellen Jahreszeit aus seinem Bau und schleppt die Erkältung mit. Er bewegt sich mitten unter uns und ist in verschiedenen Ausprägungen zu finden. Da gibt es zum Beispiel den leisen Schniefer mit kurzen Schniefintervallen, der leider die Bedienung eines herkömmlichen Taschentuchs als überflüssig erachtet, bis sich in den Mitreisenden ob der Häufigkeit des akustischen Schniefens ein leichtes Unwohlsein ausbreitet, das sich zu starkem Unwillen auswachsen kann.

Ärmelschniefer weniger auffällig

Eine andere Ausprägung dieser Art ist der Ärmelschniefer, der ebenfalls kein Taschentuch zur Hand hat und sich deswegen kurzerhand der Textilummantelung seiner Gliedmaßen bedient. Er ist weniger akustisch als visuell auffällig.

Tröter zelebriert Entladung seines Nasenraums

Und dann gibt es die Schniefer-Unterart mit Taschentuch, die umso mehr Dezibel erzeugen kann: der Tröter. Der Tröter zelebriert die Entladung seines Nasenraums mit dementsprechender Lautgebung, manche Individuen besehen sich das Endprodukt des Schniefens direkt nach dem Vorgang.

Pendler hofft auf starkes Immunsystem

Und dazwischen sitzt der Pendler, noch ohne Erkältung und Schniefgefahr, hofft auf ein starkes Immunsystem und fährt die Lautstärke der Kopfhörer doch noch einmal nach oben. Gute Fahrt!

Von Katharina Stork