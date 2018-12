Oschatz/Mügeln

Da schlägt das Herz des umweltbewusst Reisenden höher: Am Oschatzer Bahnhof aus dem Regionalexpress steigen, sich aufs hier ausgeliehene Fahrrad schwingen, nach Mügeln strampeln und von dort aus gemütlich zurück mit der Döllnitzbahn nach Oschatz zuckeln. Möglich machen soll das die Döllnitztal-Radroute. Doch noch ist es nicht so weit.

„Wir haben den kompletten Döllnitztal-Radweg auf dem Schirm“, sagt der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Doch derzeit hat dieser Radweg noch drei Schwachstellen, die aber demnächst behoben werden sollen.

Start am Bahnhof Oschatz

Startpunkt ist der wieder belebte Bahnhof Oschatz, wo künftig auch Fahrräder ausgeliehen werden können. Von hier aus geht es über die Heinrich-Mann-Straße nach Altoschatz, wo sich der erste Knackpunkt befindet. In Altoschatz fehlt bisher ein Radweg. Der rückt aber im Zusammenhang mit der Sanierung des Altoschatzer Dorfteiches in diesem Winter und der damit im Zusammenhang stehenden Neuordnung der Kanalisation in diesem Bereich durch den Abwasserverband Untere Döllnitz ins Visier. „Danach kann der Straßenbau mit einem Radweg in Altoschatz erfolgen“, sagt Kretschmar.

Planungen für Lücken

Von Altoschatz bis Thalheim gibt es schon einen gut ausgebauten Radweg. Doch dann kommt das größte Problem – der Abschnitt zwischen Thalheim und Leuben, wo ein Radweg fehlt. Hier wurde die Straße so ausgebaut, dass Autofahrer gern mal das Gaspedal durchtreten – und Radfahrer in Lebensgefahr bringen. Auch hier ist Licht am Horizont in Sicht. „Der Landkreis hat die Planung aufgenommen“, weiß Kretschmar.

Von Leuben nach Schlanzschwitz auf Mügelner Flur existiert derzeit ein Feldweg, der mit dem Rad befahren werden kann. Hier ist für nächstes Jahr eine konfortable Lösung in Sicht. „Die Stadt Oschatz baut diesen Weg komplett“, sagt der Oberbürgermeister. Eine Förderung für den gesamten Abschnitt sei bewilligt, im Frühjahr werde die Auftragsvergabe erfolgen. Die Piste soll breiter als ein normaler Radweg ausgebaut werden, damit hier auch landwirtschaftliche Maschinen fahren können.

Von Schlanzschwitz geht es dann nach Angaben des Mügelner Bürgermeisters Johannes Ecke (Freie Wähler) ein Stück die Ortsstraße entlang, auf den Radweg hinter dem Schwetaer Park, in Oetzsch durch den Ort, auf den radtauglichen Wiesenweg bis zum Bahnhof Mügeln. Derwird derzeit zum Geoportal umgebaut, das am 30. Juni nächsten Jahres eröffnet werden soll. Spätestens dann, so Ecke, werde auch das Radhaus für das Geoportal fertig getsellt sein. Dort soll es dann – genau so wie am Bahnhof Oschatz – normale Fahrräder und E-Bikes auszuleihen geben. Für den Betrieb der Ausleihe habe man einen Anbieter gefunden, so Ecke.

Ex-Profi Förster will Ausleihe anbieten

Bereit erklärt hat sich der ehemalige Radrennfahrer Robert Förster. Der 40-jährige Sprintspezialist holte drei Etappensiege bei der Giro d’Italia und betreibt derzeit zwei Radgeschäfte in Leipzig und Markkleeberg. Wie viele Fahrräder er in Oschatz und Mügeln verleihen möchte und wie die Ausleihe konkret funktionieren soll, ist aber derzeit noch unklar. Auf entsprechende Anfragen der Oschatzer Allgemeinen antwortete der frühere Sprintspezialist bisher nicht.

Von Frank Hörügel