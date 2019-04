Künftigen Eltern kleiner Erdenbürger versetzt die Helios-Klinik Leisnig einen Schock: Sie brauchen kurz vor der Geburt eine andere Klinik. Keine Klinik darf eine werdende Mutter abweisen, doch Personal ist überall knapp. Der Mangel an Hebammen spielt in der so genannten großen Politik längst eine Rolle. Studienberuf soll es werden, fordert der Berufsverband. Doch wer den Mangel verstehen will, sollte das Vergütungsverzeichnis für Hebammen lesen. Eine Dienst-Beleghebamme in einer Klinik bekommt für eine Geburt inklusive einer Stunde Vor- und drei Stunden Nachbetreuung 165,60 Euro. Man rechne sich bei einer zehnstündigen Geburt den Stundenlohn aus und vergleiche mit einem Maler, Maurer, KfZ-Schlosser. Misslingt denen etwas, bricht kein Ohr. Und bei einer Geburt? In der Geburtshilfe arbeiten überwiegend Frauen. Und sie sollen mit ihrem Helfersyndrom für knapp über Mindestlohn einen derart verantwortungsvollen Job machen? Die nachrückende Generation nimmt das nicht hin - richtig so! Der Beruf wird nicht mehr ergriffen - schade und bedenklich. Mit einer der Verantwortung angemessen Vergütung gibt es keinen Hebammenmangel – nicht in Deutschland, und nicht in Leisnig. Steffi Robak