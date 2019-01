Oschatz

Die Änderung von Dienstplänen, die Aufarbeitung einer Krankheitsgeschichte, das Gespräch mit den Angehörigen – viele Bereiche in der Pflege und in verwandten Arbeitsbereichen setzen eines voraus: Gute Verständigung. Deshalb wird am zweiten Februar der sechste Oschatzer Pflegefachtag unter dem Motto „Kommunikation –Ein Zauberwort?“ stattfinden. „Ähnliche Fragestellungen haben wir schon in den Vorjahren immer mal wieder angesprochen“, erzählt Antje Doßmann, Pflegedirektorin der Collm-Klinik in Oschatz. Die Auswertungsbögen des letzten Jahres hätten aber gezeigt, dass es unter den Teilnehmenden das Bedürfnis gäbe, dem Thema noch mehr Raum zu geben.

Die Schwerpunktsetzung sieht sie durch die Anmeldezahlen bestätigt. Bisher haben sich 180 Teilnehmer aus ganz Sachsen und sogar aus Thüringen gemeldet – so viele wie noch nie zuvor zu dieser Zeit. „Vielleicht, weil es ein sehr weit gefasstes Thema ist“, vermutet Antje Doßmann. Zu der Veranstaltung würden ja nicht nur die Mitarbeiter von Pflegeheimen und Pflegediensten eingeladen, sondern auch von Krankenhäusern. „Unsere Patienten sind oft nur kurz in der Klinik und wechseln dann in die ambulante Pflege“, sagt die Pflegedirektorin. Gerade dadurch sei, ganz unabhängig von der Berufsgruppe und dem Dienstgrad, die Verständigung untereinander grundlegend zur Bewältigung des Arbeitsalltags.

Das Programm des Fachtages hat ein Arbeitskreis an der Collm-Klinik entwickelt, dessen Besetzung sich unter der Leitung von Anke Herklotz in den vergangenen sechs Jahren kaum geändert hat. „Uns war wichtig, über die Programmpunkte verschiedene Perspektiven aufzuzeigen. Sei es nun die der Mitarbeiter, der Gepflegten, der Angehörigen oder auch die der Leitung“, erklärt Anke Herklotz, pflegerische Teamleiterin der Intensivstation. Los gehe es am Morgen mit einem Vortrag über die Macht der Temperamente. „Menschen kommunizieren aufgrund ihres Charakters und ihres Alters sehr unterschiedlich“, sagt Antje Doßmann. Das könne oft zu Missverständnisse und Konflikten führen. Deshalb sei es sinnvoll, Strategien zu erarbeiten, um auch auf Temperamente einzugehen, die sich von dem eigenen unterscheiden.

Weitere Vorträge nennen sich „Kommunikation und Veränderung“ sowie „Vom Beschwerdemanagement zum Empfehlungsmanagement“. „Wir wissen alle – die Pflege ist anstrengend und das Gesundheitssystem ist nicht perfekt“, sagt Pflegedirektorin Antje Doßmann. Trotzdem sei es konstruktiver an Lösungen zu arbeiten, als sich nur zu beschweren. Schließlich wolle man seinen Arbeitsplatz am Ende des Tages mit einem positiven Gefühl verlassen. Dazu soll auch der letzte Programmpunkt beitragen: „Pflege deinen Humor“.

Von Hanna Gerwig