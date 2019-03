Oschatz

Zweimal im Jahr treffen sich in der Oschatzer Collm-Klinik die Akteure, die in der Region maßgeblich die Pflege gestalten. Gekommen sind Vertreter von privaten Unternehmen ebenso wie Verbände und Organisationen, die Pflegedienstleistungen anbieten. „Unser Pflegestammtisch ist inzwischen zu einer richtigen Institution geworden“, sagt Pflegedienstleiterin Antje Doßmann. In der vergangenen Woche fand der erste Pflegestammtisch dieses Jahres statt und fast 30 Vertreter aus der professionellen Pflege nahmen an der Veranstaltung teil.

Jugend für den Pflegeberuf gewinnen

„Das Interesse innerhalb der Branche, aber auch außerhalb des Pflegebereichs, ist enorm hoch. Die Pflege hat sich in den vergangenen Jahren zu einem politischen Thema entwickelt“, weiß Antje Doßmann. Sie und ihre Kollegen befürchten, dass es in den kommenden Jahren einen akuten Mangel an Pflegekräfte geben wird. „Alles hängt davon ab, ob es uns gelingt, mehr Menschen für den Bereich der Pflege zu gewinnen“, meint die Pflegedienstleiterin. Ab dem kommenden Jahr gibt es gesetzlich vorgeschrieben, eine neue, generalisierte Ausbildung für Pflegekräfte. Christina Stößer, Leiterin der Berufsfachschule für medizinische Berufe am Krankenhaus in Torgau, informierte die Oschatzer Pflegenden über Neuerungen, die ab dem kommenden Jahr bei der Ausbildung von eigenen Pflegekräften zu beachten sind.

Praxisanleiter werden benötigt

Ausbildung wird sich stark verändern. „Wir werden ganz viel Praxis in der Ausbildung dabei haben und die Zusammenarbeit mit den ambulanten Pflegediensten wird viel stärker ausgebaut“, sagt Antje Doßmann. Dabei wird ein ausgebildeter Praxisanleiter benötigt, über den vor allem kleine Firmen nicht verfügen. Hier soll es künftig eine stärkere Kooperation zwischen den Einsatzstellen in der Praxis geben.

Von Hagen Rösner