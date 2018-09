Torgau,

Es gibt Dinge, die kann sich kein Mensch ausdenken. Die Metallstangen unter dem Friedrichplatz in Torgau etwa. Die Gestängemenge in der Tiefgarage auf der Demokratiemeile vom„Tag der Sachsen“ stabilisiert den Boden unter dem Zelt der Sächsischen Staatsregierung am Wochenende. Was tut man nicht alles, damit die zu erwartenden politischen Schwergewichte samt noch schwererer Technik nicht in den Keller sacken...

Die CDU im Freistaat würde es sicher begrüßen, wenn es solche starken Stabilisierungsmechanismen auch bald für ihre Umfragewerte gibt. Aktuell dementiert Ministerpräsident Michael Kretschmer Meldungen über Hetzjagden auf Migranten in Chemnitz, während die AfD munter zur Stimmenjagd an der Wahlurne bläst. Neueste Umfragen zur Bundestagswahl sehen die „Alternative“ zumindest im Osten schon eine Armlänge vor der CDU.

Der zum GröFaZ-Gruß ausgestreckte Arm sorgte jüngst in Chemnitz für Aufsehen und bisher sechs Anzeigen. Nein, wir wollen nicht alle Glatzköpfe über einen Kamm scheren, aber diese verfassungswidrige Verrenkung ist ein untrügliches Zeichen für rechtsextreme Gesinnung.

Angst vor unschönen Bildern beim Tag der Sachsen, die dann wieder bundesweit als „brauner Mob“ überregional Schlagzeilen machen, hat indes in Torgau niemand. Denn nach den Ereignissen in Chemnitz könnte Sachsens Polizei an der Elbe auf die naheliegende Idee kommen, germanisch grüßende Kameraden in die Tiefgarage unterm Friedrichplatz zu geleiten. Ob sie mit ihrer armseligen Armhaltung und der flachen Hand jedoch eine ebenso starke Stütze für die Demokratie sind wie die dort schon aufgestellten Pfosten, darf bezweifelt werden.

