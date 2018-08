Oschatz/London

Er ist ein waschechter Oschatzer. Er ist ein international erfolgreicher Pianist, kennt alle großen Konzertsäle, ein Weltbürger. Er lebt in London, ist Familienvater. Und nun kommt er nach Hause, wie immer wieder mal, für das Benefizkonzert des Lions-Clubs Oschatz. Wir haben mit Andreas Boyde (50) über sein neues Leben gesprochen, über den Wandel zwischen den Welten, zwischen Vatersein und Tourneebetrieb. Und natürlich über das, was die Konzertbesucher am 31. August ab 20 Uhr in der St. Aegidienkirche erwartet. Boyde gestaltet den Abend mit dem Dirigenten Philipp Amelung, dem Leipziger Symphonieorchester und dem Jugendchor des Thomas-Mann-Gymnasiums.

Wie ändert sich das Leben eines internationalen Pianisten, wenn ein Kind da ist?

Natürlich wird so eine kleine Tochter zum Zentrum des Lebens, und ich möchte so viel Zeit mit meiner Familie verbringen wie möglich. Das muss man in Einklang bringen mit Tourneen und vielem anderen. Bisher hat das gut geklappt. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, weil viele Projekte anstehen. Ich habe zum Beispiel eine Orchesterfassung der Waldszenen von Schumann erstellt und Fingersätze für den Henle-Verlag. Ein Multi-Media-Klavierabend wird vorbereitet. Das muss alles in einen Tag gepackt werden. Kann schon mal sein, dass es dann bis in die Nacht hinein geht, weil am Tag manches liegengeblieben ist. Und dass ich beim Schreiben einer E-Mail einschlafe und kurz nicht mehr weiß wo ich bin. Da liegt dann der Kopf auf dem Schreibtisch.

Wie bringt man eine Tournee mit der Familie in Einklang?

In der Regel bin ich ungefähr eine Woche im Monat nicht da. Man hat vormittags Proben und den ganzen Tag über Vorbereitungen, muss unglaublich konzentriert sein. Da funktioniert es nicht, wenn die Familie mitkommen würde. Aber meine Frau Jessica arbeitet ja auch, sie ist im Marketing tätig. Zum Glück kann sie bei Bedarf auch mal von zuhause arbeiten.

Wenn Sie zuhause sind, wie läuft dann so ein Tag ab?

Er geht viel zu früh los.

Nämlich?

Vor sechs Uhr. Dann frühstücken wir erstmal gemeinsam.

Was gibt es da?

Sophia isst zurzeit gern Weetabix mit viel Milch, das sind Cerealien. Ansonsten auch Joghurt, Früchte. Oder ein Sandwich mit Käse und Schinken, das genau seziert wird.

Und dann?

Gehen wir in den Bishop’s Park. Da gibt es Spielplätze, einen Riesen-Sandkasten, einen Teich mit Enten. Inzwischen läuft sie schon recht schnell – meistens in die falsche Richtung. Anschließend schläft sie, nach dem Lunch bringe ich sie gegen 13 Uhr in die Kita. Dann kann ich anfangen zu arbeiten. Am frühen Abend holen wir sie ab. Zum Tag gehört übrigens auch, dass wir Löffel suchen. Sophia spielt damit, und wir ziehen die Löffel überall hervor. Unter der Waschmaschine findet man dann auch andere Sachen, die man schon länger vermisst hat.

Ihre Tochter verfolgt mit ihren anderthalb Jahren, was Sie da am Klavier machen?

Unbedingt! Ich sitze am Flügel, und sie hört zu. Das einzige schöne Problem: Sie möchte immer sofort mitmachen, und ein paar Minuten später sitzt sie auf meinem Schoß. Sie ist unglaublich musikinteressiert, will Musik hören und spielen, sie fragt danach. Sie hat viele Musikinstrumente: Metallophon, diverses Schlagwerk, Schellen, Rasseln. Da ist immer sehr viel los. Und sie probiert sich tatsächlich schon am Klavier. Sie hat bereits sehr interessante Sachen gespielt.

Das klingt schon nach was?

Ja, ein paar Sachen habe ich aufgenommen.

Gibt es einen Sommerurlaub?

Im September fahren wir nach Südfrankreich zu einer Hochzeit und werden noch ein bisschen Zeit dranhängen.

Was ist derzeit bei Ihnen los? Wo sind Sie in den vergangenen Monaten und Wochen aufgetreten?

Viel in Deutschland. Ein Höhepunkt war für mich, im neuen Saal des Kulturpalastes Dresden zu spielen – mit den Dresdner Kapellsolisten. Dazu gehörte nicht nur ein Klavierkonzert, sondern auch die oben erwähnte Orchesterfassung der Waldszenen. Sie wird übrigens in Oschatz erklingen. Mit der Mittelsächsischen Philharmonie bin ich aufgetreten. Mit den Dortmunder Philharmonikern habe ich im Dortmunder Konzerthaus gespielt und das Schumann-Fest in Zwickau eröffnet. Das war etwas ganz Besonderes. Das letzte Mal hatte ich in Zwickau 1976 gespielt – als Kind.

Was steht bis zum Konzert in Oschatz noch an?

Ich bin bis Ende August in London und bereite unter anderem einen Ballets-Russes-Klavierabend vor. Die berühmte russische Ballett-Company hat vor hundert Jahren weltweit Furore gemacht: Sie hat die größten Künstler zusammengebracht. Für das Ballett sind berühmte Kompositionen entstanden, unter anderem von Ravel, Stravinsky, Debussy; die Bühnenbilder waren von Bakst und Picasso; Channel hat dafür Kostüme hergestellt und so weiter. Die russische Ballett-Company hat auch einige Werke der Klavierliteratur orchestrieren lassen und zu berühmten Balletten umgesetzt. Der Klavierabend, den ich jetzt entwickle, reflektiert das. Dazu werden Fragmente originaler Film-Aufnahmen gezeigt. Das alles muss ich jetzt unter Dach und Fach bringen.

Dann also: „Naturgewalt und Zaubertöne“ in Oschatz – mit Stücken von Brahms, Schumann, Beethoven. Was erwartet uns? Von wem kommt das Programm?

Von mir. Es wird auf jeden Fall ein emotional aufrüttelndes Programm, da tun sich musikalische Dimensionen auf. Ich nehme Bezug auf Brahms erstes Klavierkonzert. Dieses Werk ist gewaltig, ein Ausnahmewerk, ein emotionales Erdbeben. Und die Zaubertöne – das ist ein Zitat aus der Chorfantasie von Beethoven. Dann ist da der Naturbezug in den Waldszenen, in meiner Orchesterfassung des Schumannschen Klavierzyklus. Alles zusammen ergibt ein großes Spektrum. Die Waldszenen sind sehr intim, sie zeigen eine Wanderung durch den Wald, die aber eigentlich eine Wanderung durch die Seele ist. Die Waldszenen waren sofort ein beliebtes Werk, nachdem sie Mitte des 19. Jahrhunderts komponiert wurden, weil sie den romantischen Nerv treffen. Man kann sich verzaubern lassen.

Was machen Sie nach dem Abend in Oschatz als nächstes?

Ab September bin ich „Artist in Residence“ beim Brandenburgischen Staatsorchester. Ich gebe dort mehrere Gastspiele: Orchesterkonzerte, Klavierabende, Kammermusiken. In Potsdam im Nikolaisaal, in Frankfurt/Oder in der Konzertkirche, in Brandenburg an der Havel. Und im Kloster Chorin – ein fantastischer Spielort im Sommer.

Von Björn Meine