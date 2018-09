Malkwitz/Calbitz

Drei mächtige Böller donnern am frühen Sonnabendnachmittag durch das Dorf. Doch die meisten Einwohner von Malkwitz und Calbitz kenn das schon. Der Kunstdonner stammt aus einer eigens konstruierten Kanone, die ihre Schläge über Luftdruck erzeugt. Damit weiß spätestens jetzt aber auch jeder Einwohner von Malkwitz und Calbitz, dass es wieder Zeit für das Schützenfest ist. Der Donner ist nämlich eine ganz besondere Ehrung für den neuen König des Malkwitzer Schützenvereins. Die Kanonen donnern in diesem Jahr für Hartmut Pinkert.

Beim zweitägigen Ausschießen des Schützenkönigs des Vereins konnte sich Hartmut Pinkert gegen die Konkurrenz durchsetzen. Eine große Ehre für Pinkert und die gesamte Familie. Die hat beim Verein inzwischen schon einen guten Namen. Sigrid Pinkert wurde schon 2004 Schützenkönigin. Max Pinkert erhielt 2008 die Ehrenscheibe und Jonas Pinkert konnte 2012 die Ehrenscheibe entgegennehmen. Die hängen gut sichtbar am Haus und konnten jetzt um die Scheibe für Hartmut Pinkert erweitert werden. Hans-Jürgen Zieger brachte das Rund unter dem Beifall der Vereinsmitglieder an.

Stefanie Böhm darf ihre Kette ein weiteres Jahr behalten

Noch drei weiter Grundstücke von Vereinsmitgliedern werden an dem Sonnabendnachmittag anmarschiert. Besuchen erhalten Hans-Jürgen Zieger, der in der Altersklasse Senioren Schützenkönig wurde. Außerdem konnte Johann Frenzel sich als Jugendschützenkönig in die Analen des Malkwitzer Schützenvereins eintragen. Zwei wichtige Königstitel fehlen an diesem Nachmittag noch. „Bei den Damen ist in diesem Jahr niemand beim Königsschießen an den Start gegangen. Aus diesem Grund wird die vorjährige Schützenkönigin Stefanie Böhm die Schützenkette noch ein weiteres Jahr behalten dürfen.

Und auch der Name des Königs der Könige fehlt noch. An diesem speziellen Wettkampf dürfen nur ehemalige Schützenkönige aus den Vorjahren teilnehmen. Und der Name des Siegers bleibt traditionell bis zum Schützenball ein gut gehütetes Geheimnis des Schreibers.

Jonas Pinkt wir der König der Könige

Doch am Abend wird dann der Name bekannt gegeben. Jonas Pinkert, der Jugendschützenkönig aus dem Jahr 2012 hat sich unter an anderen Königen durchgesetzt. Damit gilt Familie Pinkert jetzt als königliche Schützenfamilie, zumindest für ein Jahr.

Auf ihre über 90-jähriges Tradition sind die Mitglieder des Malkwitzer Schützenveins stolz. Nach der Wende wurde seit 1992 wieder der Schützenkönig ermittelt. „Inzwischen haben wir Mitglieder die nicht nur aus Malkwitz kommen, sondern auch Wermsdorf, Luppa oder Dahlen“, sagt der Vorsitzende Reiner Däberitz. Er wünscht sich mehr jüngere Leute, die zum Verein stoßen. „Wir haben zwar keine Mitgliedersorgen, aber jeder der mitmachen möchte, ist herzlich willkommen“, so Däberitz.

Von Hagen Rösner