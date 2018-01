Piraten erobern Schatzinsel in Oschatzer Stadthalle

Oschatz. Wenn Sabine Hennig vom Projekt „Fairytale-factory“ erzählt, dann leuchten nicht nur ihre Augen. Begeisternd erzählt sie, wie sie gemeinsam mit ihrer Schwester Josefine und zwei weiteren Freunden den Traum von einer eigenen Musical-Company anging. Heute alle um die 30 Jahre alt, standen und stehen alle selbst im künstlerischen Berufsleben. „Ich bin ausgebildete Musicaldarstellerin mit verschiedenen Engagements. Mit 16 habe ich eine Ausbildung im klassischen Gesang in meiner Heimatstadt erhalten“, erzählt die Hallenserin. In der Praxis habe sie gemerkt, dass es für Kinder wie für Erwachsene Musicals gibt. Aber solche, die man als Familie gemeinsam besuchen kann, da würde es mangeln. Das wollte sie ändern. Gegründet wurde schließlich 2016 von Sabine (Künstlerische Leitung) und Josefine Hennig (Veranstaltungsplanung), Bettina Hanisch (Geschäftsführung) und Matthias Greis (Marketing) die „Fairytale-factory“, eine Musical-Company, die mit freien Künstlern arbeitet. Unterstützt werden sie von Freunden und Kollegen.

25 Aufführungen bisher

Das Bühnenensemble wurde nach Aufrufen gecastet. Und warum ist ausgerechnet „Die Schatzinsel“ das Premierenstück für die Truppe? „Sie kam irgendwie zu uns. In einer Umfrage wurden wir bestärkt, die Schatzinsel zu wagen“, so die künstlerische Leiterin. Sabine Hennig schreibt die Texte und auch Lieder und komponiert. Insgesamt 25 Aufführungen in 23 Spielstätten stehen im ersten Tourneejahr auf dem Programm für die sechs Darsteller, zwei Techniker und das Leitungsteam. Die Aufführung in der Oschatzer Stadthalle am Freitag war eine der letzten für die Truppe. Wer kam, war begeistert vom hohen Niveau, nur jammerschade, dass nur wenige Familien den Weg zur Vorstellung fanden.

Zuschauer begeistert

„Das war wirklich eine tolle Aufführung. Ich hatte die Karten meinen Enkeln Luk und Anne geschenkt. Sie waren begeistert“, erklärte Gabi Schulze aus Luppa. Eine Show, die eigentlich hervorragend zur Oschatzer Stadthalle passt. Für die Leitung stand eh schon vor Beginn ihres ersten Gastspiels fest, dass ihr erstes Jahr ein Lehrjahr sein wird. Sie leben ihren Traum, erfolgreich im Osten eine Produktionsfirma zu gründen und damit auch Kultur im Osten in kleinen Städten auf die Bühne zu bringen. „Jeder hat ein Recht auf Kultur“, meinen die Idealisten und lassen sich auch nicht von 60 Besuchern wie in Oschatz ihre Leidenschaft für das, was sie machen, nehmen. Es wäre zu wünschen, wenn das Ensemble einmal wieder nach Oschatz käme.

