Dahlen

In die Suche nach dem künftigen Kita-Standort für Dahlen kommt Bewegung: Wie Stadtrat Steve Klose (WHD), der zur jüngsten Sitzung den Bürgermeister vertrat, informierte, habe die Kommune bereits ein Planungsbüro gefunden, das ein Konzept erarbeiten soll. Dabei soll herausgearbeitet werden, welches der beste Standort für eine Kindertagesstätte ist. „Ende des Jahres, Anfang 2019 werden wir dann weiter beraten“, sagte Klose auf Nachfrage aus der Einwohnerschaft.

Grundsatzbeschluss für Ersatzneubau

Im September hatte der Dahlener Stadtrat einen Grundsatzbeschluss gefasst, wonach die derzeit bestehende Einrichtung in der Max-Hupfer-Straße von einem Ersatzneubau abgelöst werden soll. Zeitgleich bekam die Verwaltung den Auftrag, einen Entwurfs- und Finanzierungsplan zu erarbeiten. In der Begründung hieß es, dass die bisher genutzte Tagesstätte erheblichen Investitionsstau aufweise und den modernen Anforderungen, zum Beispiel an die Barrierefreiheit, nicht gerecht werde. Zunächst hieß es, das benachbarte leer stehende Gebäude, in dem früher die Sozialstation war, werde abgerissen, um Platz für einen Neubau zu schaffen.

Verschiedene Varianten werden geprüft

Steve Klose erklärte nun, das Planungsbüro werde verschiedene Varianten prüfen. Als mögliche Standorte würde neben der jetzigen Adresse der Kita in Dahlen auch die Jugendherberge der Heidestadt, die seit diesem Jahr nicht mehr in Betrieb ist, betrachtet.

Von Jana Brechlin