Damit das Oschatzer Trinkwasser sauber bleibt, müssen die Behälter, in denen es gespeichert wird, regelmäßig gereinigt werden. Am Dienstag stiegen drei Mitarbeiter des regionalen Wasserversorgers in die riesige Halbkugel im Oschatzer Wasserturm - zum Großreinemachen. OAZ war bei diesem nicht alltäglichen Abstieg dabei.