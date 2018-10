In Hof arbeitet nicht nur die Verwaltung in einem Schloss. Auch die Grundschule ist in einem Schloss untergebracht. Dort auf dem Stand der Zeit zu bleiben und die Bausubstanz zu erhalten ist nicht billig. Umso größer ist die Erleichterung in der Verwaltung und bei den Räten, dass der Standort beim Schulinvestitionsplan berücksichtigt wurde.