Aussig

Dieser Tage fand in Strehla die Erörterung zu den Plänen für einen Flutpolder bei Außig und den dazu eingegangenen Bedenken und Anregungen statt. Die Pläne waren erstmals im September 2015 ausgelegt worden. Aus dieser Runde resultierten so viele Änderungen, dass sich eine erneute Auslegung im Juni 2018 erforderlich machte.

Für die Gemeinde Cavertitz, auf deren Gebiet große Teile der Baumaßnahmen stattfinden würden, nahm Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) teil. Sie betont: „Der Flutpolder Außig ist für das Gemeinwohl ein wichtiges Projekt.“ Wenn hier nach den Hochwassern von 2002 und 2013 nichts passiere, hätte niemand Verständnis dafür, wenn beim nächsten Ereignis dieser Dimension wieder Hab und Gut der Anwohner oder gar deren Gesundheit auf dem Spiel stünden. Anders als eine Mauer, die bei ersten Ideen eine Rolle spielte, handele es sich bei einem Polder nicht um ein Betonbauwerk, sondern um begrünte Erdmassen. „Sicher wird es eine Frage der Gewöhnung sein, den Anblick dieses Bauwerkes zu akzeptieren“, schätzt Christiane Gürth die Außenwirkung des Polders in der flachen Landschaft ein.

Sorgen um hohe Lasten bei Unterhaltung der Wege im Polder ausgeräumt

Der Polder soll unter anderem Außig und Schirmenitz vor einem Rückstau der Dahle schützen, wie er auftritt, wenn die Elbe starkes Hochwasser führt. Trotz dieser wichtigen Funktion hatte die Gemeinde Bedenken und verlangte Klarstellungen zu Auswirkungen dieser Baumaßnahme. Dabei gehe es insbesondere um die Widmung von Wegen und Zufahrten sowie die Zuständigkeit bei der Unterhaltung. Die Sorgen der Gemeinde, jetzt auf dem Trockenen liegende Verbindungen könnten bei einer Nutzung als Polder überschwemmt und ausgespült werden und müssten im Anschluss von der Kommune in Stand gesetzt werden, hätten ausgeräumt werden können. Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) habe einen Ausbaustandard zugesichert, bei dem es aller Voraussicht nach keine Ausspülung geben werde.

Polderbau böte Chance für Lückenschluss beim Elbe-Radweg

„Da der Polderbau ohnehin ein Verlegen des Elbe-Radweges erforderlich macht, haben wir angeregt, dass dabei die Lücke in dieser touristische Route zwischen Schirmenitz und Paußnitz geschlossen wird“, nennt die Bürgermeisterin ein weiteres Anliegen der Gemeinde. Dafür sehe es „zukunftsweisend recht gut aus“.

Erneut geprüft werden soll die Situation der Abwasser-Direkteinleiter in Außig. Einer Reihe von Grundstückseigentümern sei es gestattet, ihr geklärtes Wasser in die Dahle einzuleiten. Diese soll – das ist fester Bestandteil der Pläne – in ihr altes, gewundenes Bett zurückverlegt werden. Damit verändert sich die Situation für die Einleiter. Die Kosten für neue Zuleitungen müssten unbedingt betrachtet werden, was nun zugesichert wurde.

Gemeinde kritisiert ausufernde Brückenplanungen bei Offenlegung der Tauschke

Neben der Dahle soll im Zuge des Polderbaus auch in die Tauschke eingegriffen werden. Quasi als Ausgleich für Eingriffe in ein Naturschutzgebiet sollen jetzt verrohrte Abschnitte des Flüsschens freigelegt werden. „Mir ist bewusst, dass dieses Projekt in der Bevölkerung umstritten ist, vor allem wegen der Dimension des neuen Flußbettes“, stellt Christiane Gürth klar. Prinzipiell käme der Gemeinde Cavertitz diese Ausgleichsmaßnahme entgegen. „Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie nimmt die Anliegerkommunen in die Pflicht, den Gewässern ihren natürlichen Lauf zurückzugeben“, macht die Bürgermeisterin klar. Eine Zeitschiene, bis wann das zu erfolgen habe, gäbe es nicht. Man könne aber nicht davon ausgehen, dass nur wegen des hohen finanziellen Aufwandes davon abgerückt werde. So gesehen sei es für Cavertitz eine günstige Situation, wenn die LTV diese Aufgabe erledige und finanziere. Allerdings sei mit Blick auf den Hochwasserschutz geplant, dass es auch bei Straßenquerungen keine Durchlässe mehr gäbe – unabhängig, ob es sich um einen Feldweg oder eine Staatsstraße handelt. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir diesen Standard als überzogen betrachten“, erklärt die Bürgermeisterin. Das führe dazu, dass viel Geld in Brückenbauten fließen müsste und diese dann regelmäßig zu prüfen seien, was auch langfristig hohe Kosten verursachen werde.

Zum Stand der Planungen für den Polder sei bei der Anhörung deutlich geworden, dass die LTV einen Baubeginn 2020 oder 2021 anstrebe. Die Landesdirektion als Erörterungsbehörde habe darauf gedrängt, Unterlagen zu noch strittigen Fragen einzureichen, damit man in absehbarer Zeit zu einer Abwägung der Interessen kommen könne.

Von Axel Kaminski