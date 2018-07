Leisnig/Oschatz.

Irakern, die in Leisnig leben, wurden die Katzen genommen und ins Tierheim gesteckt. Die Linkspartei will, dass die kleinen Tiger wieder in die Stube ihrer Besitzer zurück dürfen. Bei der Gelegenheit könnte Die Linke gleich fordern, dass ins Tierheim abgeschobene Katzen kostenlos untergebracht werden und Millionäre am Katzentisch sitzen müssen.

Die übrigen Parteien könnten das Asyl-Katzen-Drama von Leisnig nutzen, um sich bei Fans und Gegnern der zugereisten Fellnasen Stimmen zu sichern. Politik für und gegen die Katz wäre das Gebot der Stunde. Während die Grünen keine Vorbehalte gegen fremde Miezen haben, solange sie artgerecht gehalten werden, warnt die AfD vor der schleichende Unterwanderung unserer Sozialsysteme auf Samtpfoten. „Es reicht nicht, dass wir Asylbewerber ernähren, jetzt sollen wir noch ihre Katzen durchfüttern – Schluss damit!“. Klingt nach Gauland, oder? Selbst die fast vergessene NPD könnte plakatieren: „Mehr Geld für unsere Bratzen, statt für Kopftuch-Katzen.“

Die CDU ginge dagegen komplett auf Kuschelkurs mit den Irakern und ihren vierbeinigen Begleitern. „Für ein Land, in dem wir gut und gerne schnurren, füttern und kraulen – Wir schaffen das! Miau! Danke, Katzen-Mutti Merkel!“ Die FDP verspräche Steuersenkungen für Tierheime – das sind ja schließlich Katzenhotels! Die Liberalen hätten auch nichts gegen die unkontrollierte Vermehrung der tierischen Einwanderer aus anderen Kulturkreisen einzuwenden („Lieber gar nicht kastrieren als falsch kastrieren!“).

Und die Tierschutzpartei? Die empfähle wohl, Minka und Co. besser zu schützen – und zwar vor allem vor solchen tierisch nervenden Politikern!

Von Christian Kunze