Polizei informiert in Oschatz zu wirksamen Maßnahmen gegen Einbrüche

Oschatz. Keine Langeweile für Nicole Salomon und Stephan Weinhold: Die beiden Mitarbeiter des Fachbereichs Prävention der Polizeidirektion Leipzig berieten am Montag im Thomas-Müntzer-Haus zum Einbruchschutz. Anlass ist der Tag des Einbruchschutzes am 29. Oktober. Weitere Beratungstermine finden in Leipzig, Grimma und Torgau statt.

Sicherheitsbedürfnis der Bürger wächst

„Noch vor ein paar Jahren sind wir von so einem Termin unverrichteter Dinge wieder gegangen. Das ist heute undenkbar“, sagt Weinhold. Mit der Zahl der Taten wachse auch das Sicherheitsbedürfnis und die Vorsorge der Bürger – und das sei gut so. Dabei bedürfe es nicht eines Einbruchs im eigenen Haus. „Es genügt schon, wenn im eigenen Ort etwas passiert. Damit schmälert sich der Unverletzbarkeitsgedanke der eigenen vier Wände bei dem meisten enorm.“

So war es auch bei dem Ehepaar Gerd und Liane Sablowski aus dem Oschatzer Ortsteil Mannschatz. „Wir wohnen recht abgelegen und haben zur Sicherheit schon eine Kamera am Haus installiert. Als im Gartengrundstück nebenan eingebrochen war, wurde uns klar, dass das nicht reicht“, sagt der Senior und erntet zustimmendes Nicken von seiner Gattin. Das Ehepaar selbst wurde bisher nicht von Einbrechern heimgesucht. Allerdings leben sie über einer leerstehenden Wohnung – ein Umstand, der Einbrechern in die Hände spielen könnte.

Eine Kamera zeichnet zwar auf, was passiert, aber eine wirksame Maßnahme gegen erneute Einbrüche oder auch nur den Versuch ist das nicht. Vor Ort hat Stephan Weinhold deshalb eine Auswahl moderner und empfohlener Sicherheitstechnik sowie eine Liste zertifizierter Unternehmen, die diese herstellen, liefern und einbauen. „Natürlich setzt mancher auch auf den Handwerker seines Vertrauens. Da können wir niemanden bevormunden“, so der Experte.

Investitionen in Sicherheit sind nicht billig

Investitionen in Sicherheit sind nicht billig, zahlen sich aber aus. Auch hier spricht die Statistik eine klare Sprache. „In 80 Prozent der Fälle lassen sich Einbrecher nur etwa drei bis fünf Minuten Zeit. Wenn Sie dann nicht ins Haus eindringen können, verschwinden sie und versuchen es beim Nachbarn. Oftmals ist der Schaden durch Vandalismus größer als der Stehlschaden. Eine gut gesicherte Hülle des Hauses ist also Gold wert“, sagt Stephan Weinhold.

Weitere Infos: www.polizei-beratung.de

Von Christian Kunze