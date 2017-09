Polizei sucht in Oschatz Zeugen für Unfall mit Milchlaster

Oschatz. In Zusammenhang mit dem Unfall des Milchlasters auf dem Leipziger Platz in Oschatz sucht die Polizei jetzt Zeugen, die den Unfall beziehungsweise die Ampelanlage beim Unfall im Blick hatten. Bei dem Unfall waren ein Pkw und der Milchlaster kollidiert. In der Folge hatte der Milchlaster viel Diesel verloren, so dass die Feuerwehr großflächig die Betriebsstoffe binden und beseitigen musste. Wie die Polizei im Zusammenhang mit dem Zeugenaufruf berichtet, passierten beide Fahrzeuge den Kreuzungsbereich bei freigeschalteter Lichtzeichenanlage. Es werden jetzt Zeugen gesucht, die Angaben machen können, bei welcher Farbe der Lichtzeichenanlage stand, als der Pkw und der Lkw in den Kreuzungsbereich eingefahren sind. Hinweise können an das Polizeirevier Oschatz unter der Telefonnummer 03435/650100 gemeldet werden.

Von Hagen Rösner