Wermsdorf. Mit Spürhunden hat die Polizei am Dienstag nach dem vermissten 45-Jährigen gesucht, der aus dem Fachkrankenhaus Wermsdorf verschwunden ist. Am Montagabend habe es nach Informationen der Polizeidirektion Leipzig einen Hinweis gegeben, gefunden wurde Steffen Tempel allerdings nicht. Am Mittwoch will die Polizei über die weitere Vorgehensweise beraten.

Steffen Tempel aus Wermsdorf wird seit Freitag, 3. März, vermisst. Quelle: Polizei Oschatz

Steffen Tempel sollte am vergangenen Freitag selbstständig zu einer Behandlung innerhalb der Klinik gehen. Danach kehrte er jedoch nicht auf seine Station zurück. Laut Polizei liege für den Mann eine gerichtliche Einweisung in das Fachkrankenhaus bis zum Ende des Jahres 2017 vor. Aufgrund seines Krankheitsbildes sei von einer erhöhten Selbstgefährdung des 45-Jährigen auszugehen. So sei nicht auszuschließen, dass er sich etwas antun könnte, sofern er seine Medikamente nicht mehr erhält. Darüber hinaus könnte er in einem verwirrten Zustand auch andere Menschen bedrohen oder gefährden. Die Polizei ging am Montag davon aus, dass sich der vermisste Mann im Wermsdorfer Forst oder in der Dahlener Heide aufhält. Sein Ziel könnte Sitzenroda in der Dahlener Heide sein.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Oschatz (Theodor-Körner-Straße 2 in Oschatz, Telefon 03435 650 100).

Von nf