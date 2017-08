Polizei sucht vermissten Patienten aus Wermsdorfer Krankenhaus

Wermsdorf. Die Polizei sucht einen 45 Jahre alten Patienten des Fachkrankenhauses Hubertusburg in Wermsdorf, der als vermisst gemeldet wurde. Die Beamten bitten dabei auch die Bürger um Mithilfe. Steffen Tempel wurde zuletzt am Donnerstag gegen 16 Uhr gesehen. Aufgrund seines Krankheitsbildes – er leidet beispielsweise unter Wahnvorstellungen – ist von einer erhöhten Selbstgefährdung auszugehen, so die Polizei. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, dass er in einen verwirrten Zustand verfällt und dabei andere Menschen bedrohen oder gefährden könnte. Sollte der Vermisste angetroffen werden, sei von einem direkten Kontakt abzusehen und umgehend die Polizei zu informieren.

Steffen Tempel wird vermisst. Quelle: Polizei Oschatz

Bereits im März dieses Jahres hatte sich Steffen Tempel aus dem Fachkrankenhaus entfernt. Er wurde dann in einem Konsum in Falkenhain im nordsächsischen Nachbarkreis Leipzig angetroffen – nachdem er sich zuvor sechs Tage lang allein im Wald aufgehalten hatte. Ein solches Verhalten sei auch dieses Mal zu erwarten, teilte die Polizei mit.

Ungepflegtes Erscheinungsbild

Steffen Tempel falle vor allem durch sein ungepflegtes Erscheinungsbild aufgrund mangelhafter Hygiene auf. Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, das scheinbare Alter ist 55 Jahre. Er ist schlank, trägt einen Vollbart und hat schwarze, ungepflegte, schulterlange Haare. Er war zuletzt mit einer grünen Latzhose bekleidet und hat höchstwahrscheinlich ein Mobiltelefon bei sich.

Nun fragt die Polizei: Wer hat den Vermissten seit dem 17. August gesehen? Wurde er in den angrenzenden Wäldern beobachtet? Gibt es Hinweise auf Übernachtungen an Unterständen? Hat ihn jemand beim Versuch beobachtet, sich mit Lebensmitteln zu versorgen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Oschatz (Theodor-Körner-Straße 2, Telefon 03435/ 650-100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von pom