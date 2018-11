Oschatz

Die Rettungskräfte wurden am Montagvormittag in den O-Schatz-Park gerufen. In Höhe der Brücke, die den großen Parkplatz im O-Schatz-Park mit dem benachbarten Stadtpark verbindet, war eine leblose Person im Flüsschen Döllnitz entdeckt worden.

Quelle: Hagen Rösner

Die Polizei sperrte das Gebiet weiträumig ab, um die Spurensuche nicht zu gefährden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob es sich um eine weibliche oder männliche Person handelt. Außerdem steht noch nicht fest, ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt.

Von Hagen Rösner