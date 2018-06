Dahlen

Sorgenvolle Blicke richteten sich am Freitagsabend gen Himmel. Das Landespolizeiorchester war in seiner Dixilandbesetzung in den Dahlener Schlosshof gekommen, um die Besucher mit flotten Diximelodien zu erfreuen. Es war das inzwischen fünfte Konzert der Musiker in Dahlen.

Das Konzert ist für die Musikfreunde kostenfrei. Es wird allerdings um Spenden für die Sanierung des Schlosses gebeten. „Am liebsten ist uns das Geld in der Spendenbox, welches beim Einwerfen kein Geräusch hinterlässt“, so der Vorsitzende das Dahlener Schlossvereins Karl Berger. Die schwungvollen Melodien machten den Zuhörern sichtbar Spaß. So war es auch kein Problem, dass wegen des Wetters eine Zwangspause eingelegt werden musste. Zu den Zuhörern gehörte auch Klaus Köppe von den Lampertswalder Blasmusikanten. „Ich freue mich natürlich immer zu hören, was andere Formationen so spielen“, sagte er. Beeindruckend fand er die Saxofondarbietungen.

Die musikalischen Polizisten fanden bei den Gästen einen großen Anklang. Innerhalb der Veranstaltung gab es die Möglichkeit, das Schloss zu besichtigen.

Von Hagen Rösner