Potenziellen Rückkehrern wird Oschatz schmackhaft gemacht

Oschatz. Über 20 Unternehmen und Institutionen hatten am Mittwoch die Möglichkeit, sich im Oschatzer Thomas-Müntzer-Haus zu präsentieren und Gespräche zu führen. Es war mittlerweile der dritte Rückkehrertag in Oschatz unter dem Motto „Rückruf Heimat“. Rückkehrwillige, Weggezogene, Berufspendler und andere Jobinteressierte konnten sich hier über ihre Möglichkeiten informieren.

Zwei Stunden reger Besucherstrom

Und es waren etliche Besucher, die dieses Angebot am ersten Wochentag nach den Feiertagen nutzen wollten. In den zwei Stunden herrschte ein reger Besucherstrom. „Unbedingt wieder machen“, war das Fazit von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos), nach dessen Einschätzung es einige Rückkehrer zurück in die alte Heimat zieht. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen als Organisator äußerte sich ebenfalls positiv. „Wir sind sehr zufrieden. Die Betreuer jedes Standes kamen mit den Besuchern ins Gespräch. Viele konnten erfolgreich Kontakte knüpfen“, sagte Dr. Tilo Köhler-Cronenberg vom Amt für Wirtschaftsförderung. Der Rückkehrertag wird durch die Fachkräfteallianz-Förderung Sachsen unterstützt. „Auch diejenigen, für die vielleicht nicht der richtige Beruf dabei sein sollte, finden hier einen passenden Ansprechpartner. Denn unser Partner – die Agentur für Arbeit – versucht in diesem Fall die Rückkehrer zu unterstützen.“

Mitarbeiter der Arbeitsagentur waren in Oschatz vor Ort, um Fragen rund um die regionalen Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten zu beantworten.

Rückkehr mit Familie geplant

„Ich komme aus dem Westen. Über die Weihnachtsfeiertage bin ich in die alte Heimat zurückgekehrt. Ich habe von diesem Rückkehrertag heute Morgen im Radio erfahren und bin sofort her gefahren. Denn aus familiären Gründen werden mein Mann, die Kinder und ich ab August wieder zurück in die Heimat ziehen. Bei dieser Veranstaltung hier in Oschatz konnte ich sehr gute Gespräche führen und hatte die Ansprechpartner direkt vor Ort“, sagt Kristin Deyle aus Stuttgart.

Pfennigbau bietet mehr Stellen als 2016 an

Ein paar Stellen mehr als im vergangenem Jahr hatte auch David Pfennig von der Firma Pfennigbau anzubieten. „Wir konnten viele interessante Gespräche führen. Es ist schön, sich mit den Leuten direkt unterhalten zu können. Wir werden sehen, ob es daraufhin zu einer Anstellung kommt.“

Von Kristin Engel