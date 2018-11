Oschatz

Gute Nachrichten für Immobilieneigentümer, schlechte Nachrichten für Kaufinteressenten: Die Preise für Häuser und für Eigentumswohnungen im Stadtgebiet Oschatz sind 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Kleiner Trost für Kaufinteressenten: Die Immobilienpreise in Oschatz bewegen sich trotz der Preissteigerung immer noch im unteren Bereich. Zu diesem Ergebnis kommt der jetzt veröffentlichte Preisatlas des technologiegestützten Maklerunternehmens Homeday, das 2015 gegründet wurde. Für Wohnungsmieter hat sich relativ wenig verändert. Wer in Oschatz im Vorjahr eine Wohnung mietete, zahlte nach Angaben des Maklerunternehmens im Schnitt einen Preis pro Quadratmeter von 5,30 Euro. Damit sind die Quadratmeterpreise innerhalb eines Jahres mit einer Veränderung um 1,0 Prozent geringfügig angestiegen.

Hohe Dynamik auf dem Häusermarkt

Im Vergleich der Region, die neben dem Großraum Leipzig auch den Landkreis Nordsachsen und Teile des Muldentalkreises (Altkreis Döbeln) abdeckt, zeichnet den Häusermarkt in Oschatz eine relativ hohe Dynamik aus. Hier sind die Marktpreise für Häuser laut Homeday im Vorjahresvergleich um 12 Prozent und für Eigentumswohnungen um 6,7 Prozent gestiegen (siehe Kasten). Nur in Markranstädt und Taucha war der Preisanstieg bei Häusern noch höher als in Oschatz. Eine Entwicklung, die auch der in Oschatz ansässige Immobilienmakler Joachim Rolke bestätigen kann. Seit zwei, drei Jahren beobachte er ein verstärktes Interesse von Leuten aus den benachbarten Großstädten, vor allem aus Leipzig, an Immobilien in Oschatz, sagte Rolke Ende August gegenüber der OAZ. Das Angebot an Immobilien in Oschatz „wird langsam knapp“, schätzt der Immobilienmakler ein.

Regionale Immobilienpreise Leipzig: Häuser 2340 €/m² (+ 10,2 %) Wohnungen 1680 €/m² (+11,2%) Grimma: Häuser 980 €/m² (+ 6,3 %) Wohnungen 680 €/m² (+5,8%) Delitzsch: Häuser 1340 €/m² (+ 3,2 %) Wohnungen 850 €/m² (+9,2%) Döbeln: Häuser 720 €/m² (+ 6,8 %) Wohnungen 630 €/m² (+3,8%) Torgau: Häuser 950 €/m² (+ 4,2 %) Wohnungen 680 €/m² (+10,0%) Wurzen: Häuser 820 €/m² (+ 2,6 %) Wohnungen 630 €/m² (-1,2%) Oschatz: Häuser 630 €/m² (+ 12 %) Wohnungen 630 €/m² (+6,7%) Leisnig: Häuser 460 €/m² (- 3,1 %) Wohnungen 590 €/m² (+11,7%)

Entspannung nicht in Sicht

Und eine Entspannung ist erst mal nicht in Sicht. „Auch in den kommenden Wochen und Monaten muss eher mit weiteren Preissteigerungen als mit einer Abkühlung des Immobilienmarktes gerechnet werden”, macht Homeday-Gründer und Geschäftsführer Steffen Wicker deutlich. „Eine allgemeine Trendwende, wie sie von mehreren Branchenexperten erwartet wird, lässt bislang noch auf sich warten. Nicht unwahrscheinlich also, dass der Immobilienboom der vergangenen Jahre noch eine Weile andauert”, so Wicker.

Infrastruktur fließt in Bewertung ein

Nach Angaben von Homeday-Pressesprecher Daniel Dodt wertet das Unternehmen nicht die Kaufpreise von Immobilien, sondern die Angebotsdaten aus. In den vergangenen fünf Jahren seien bundesweit 20 Millionen Angebote ausgewertet worden, im Landkreis Nordsachsen im gleichen Zeitraum 12 000 Angebote, sagte Todt auf OAZ-Anfrage. Der Preisatlas stützt sich auf die Auswertung von Immobilienportalen und bedient sich auch externer Dienstleister, die beispielsweise die Immobilienanzeigen in Tageszeitungen wie der OAZ analysieren. Bei der Auswertung werde nicht nur der angebotene Kaufpreis, sondern auch die Verkehrsanbindung oder die Anzahl von Parks und Schulen in der Nähe zum Wohnort mit berücksichtigt. Laut Dodt bietet der Preisatlas vor allem diesen Vorteil: „Die Interessenten können – wohnblockgenau herunter gerechnet – sehen, wie das Preisangebot vor Ort ist, was die Leute in ihrer Nähe bezahlt haben.“ Bei einer Einwohnerzahl von unter 15 000, wie im Fall von Oschatz, sei die Datenmenge im Vergleich zu Großstädten wie Leipzig klein – aber dennoch relativ genau.

www.homeday.de

Von Frank Hörügel