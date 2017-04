Leckwitz. Im Vereinshaus der Sportler gibt es keinen Mangel an Urkunden. In den 51 Jahren, die seit der Gründung der BSG Traktor und der Inbetriebnahme der Kegelbahn vergangen sind, haben sich einige Preise und Erinnerungen angesammelt. Der SV Leckwitz hat am Wochenende ein neues Kapitel aufgeschlagen. Zu seinem ersten Frühlingsfest wurden Wettkämpfe für Jedermann im Darts und Kegeln ausgetragen. Für die Gewinner gab es neben Ruhm und Spaß einen Pokal.

Der Verein profitiert von den Startgeldern. Der Clubraum braucht einen neuen, strapazierfähigen Fußbodenbelag. Die Gemeinde als Eigentümerin des Hauses hat einen klaren Kurs. Alles, was an Dorf- und Vereinshäusern dem Erhalt der Substanz dient, ist ihr Part. Bei Werterhaltung und Verschönerung sieht der Bürgermeister die Vereine in der Pflicht. Vielleicht saß deshalb vielen Hobbysportlern der Euro ziemlich locker.

Allein Hans Nitschke versuchte bis zum Mittag, mit neun Serien zu je fünf Wurf den Bestwert beim Kegeln nach oben zu treiben. Viel weniger als der Senior der Freitagabendgruppe der Kegler dürfte der zehnjährige Justus Schön nicht investiert haben, obwohl Kinder die halbe Startgebühr zahlten. Seine Ausdauer zahlte sich aus: Mit 19 Holz legte er die beste Serie eines Starters bis 14 Jahre hin. Bei den Erwachsenen siegte Joachim Schmidt mit 33 Holz vor Olaf Zieger und Swen Kunze, die jeweils auf 30 kamen.

Den ersten Pokal des Wochenendes hatte sich Ronny Schön beim Darts erkämpft. Am Samstag stand die Aufgabe, von 301 auf Null herunter zu spielen und die Serie mit einem Wurf in ein Doppel- oder Dreifachfeld zu beenden. Einst gehörte er den Leckwitzer Eagles an, die sachsenweit zu Wettkämpfen unterwegs waren. „Das ist zwar Jahre her, aber ich habe anscheinend nicht alles verlernt – und ein bisschen Glück gehabt“, meinte der Sieger.

„Wir haben extra für das Frühlingsfest zwei Automaten aufgestellt“, erläutert der Vereinsvorsitzende Swen Kunze. Er würde gerne wieder Wettkämpfe spielen, aber es fehle eben an Mitstreitern. Größer als am Sonnabend war dann die Beteiligung am Highscore-Turnier am Sonntag. Zwar ist auch im Vorteil, wer Doppel- und Dreifachfelder trifft, wenn es darum geht, in sieben Durchgängen ein möglichst hohes Ergebnis zu erzielen, aber es ist nicht Bedingung. Hier konnte Falk Horn mit 471 Punkten den zweiten Darts-Pokal mit nach Hause nehmen.

„Wir werden in Ruhe die Einnahmen und Ausgaben aufrechnen und das Frühlingsfest im Vorstand auswerten“, sagte Swen Kunze am Sonntagnachmittag. Aufgrund der Resonanz sei es aber wahrscheinlich, dass diese Premiere eine Fortsetzung finden werde.

Von Axel Kaminski