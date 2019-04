Mügeln

Zweifellos ist es Ansichtssache, ob ein Ereignis schon „lange her“ ist oder nicht. So haben die meisten der fünf Frauen, die sich zur Premiere des Spielnachmittags im „Seniorenstübl“ trafen, erst vor kurzem zuletzt Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt. Also Weihnachten. Mit den Enkeln. Oder den Urenkeln.

Auf jeden Fall können die Fünf nun ganz klar sagen, dass sie „erst letzten Freitag“ gewürfelt, gesetzt und rausgeworfen haben. Ohne die Enkel. Die könnten aber durchaus hier mitspielen, denn für diese Veranstaltung gibt es keine Altersgrenze – weder nach oben noch nach unten. Beim ersten Spielenachmittag waren Frauen im Alter von 56 bis 87 Jahren anwesend.

Neue Gesichte im „Seniorenstübl“

Als Mügelnerin kennt Regina Daate die Teilnehmerinnen alle, als Betreuerin des „Seniorenstübls“ sind die meisten von ihnen für sie neue Gesichter. Zur Runde, die sich hier mittwochs auf einen Kaffee trifft, gehört keine von ihnen. Nur die „Alterspräsidentin“ ist regelmäßig freitags hier. Sie besucht aller zwei Wochen den Klöppeltreff. Aber das ist kein Problem, da trinkt sie eben nach den Spielen noch einen Kaffee und wartet, bis die anderen Klöpplerinnen kommen. Zum ersten Spielenachmittag kann sie nicht die kompletten zwei Stunden bleiben, die man sich dafür Zeit nehmen wollte: Die Enkelin muss vom Yoga abgeholt werden. Damit ist klar, dass es sich bei den Rentnern, denen es hin und wieder an Zeit mangelt, nicht um ein Klischee handelt.

Einstand mit Kaffee

Regina Daate überrascht die neue Gästegruppe im „Seniorenstübl“ mit einer Art Einstand. Die drei Damen, die keine Angst hatten, dass Würfelspiel und Koffein eine Mischung sind, die sie um den Schlaf bringen könnte, brauchen diesmal ihren Kaffee nicht bezahlen. „Heute seid ihr mal eingeladen“, sagte Regina Daate.

Spielenachmittag Quelle: Axel Kaminski

Der Nachmittag hielt für die Frauen aus Mügeln und Neusornzig jedoch mehr bereit als ein altbekanntes Würfelspiel. Jede von ihnen hatte eine Spielidee mitgebracht, so dass mehreres ausprobiert werden konnte. Dafür hatten sie genug Muse, da beim Mensch-ärgere-dich-nicht eine zeitsparende Variante mit drei Steinen pro Spielerin auf dem Tisch lag. „Sechs nimmt“ war anschließend für die meisten Neuland, wurde aber interessiert aufgenommen.

Ideen für Alte Mädchenschule

Die Idee zum Spielnachmittag war von Sabine Dittmann in den Ring geworfen worden. „Es gibt eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie diese Räume im Erdgeschoss häufiger und von mehr Leuten genutzt werden könnten“, erklärt Regina Daate. Hier solle noch in diesem Jahr die Heizung erneuert, renoviert und neu möbliert werden. Damit könne die Alte Mädchenschule ein Treff vieler verschiedener Interessengruppen werden.

Wann genau sich die Karten- und Würfelspieler wieder treffen, steht noch nicht 100-prozentig fest. Vorgesehen war ein 14-Tage-Rhythmus. Aber dann wäre man beim Karfreitag, was nicht gewollt ist. Also klappern vermutlich am 26. April wieder die Würfel im „Seniorenstübl“, ziemlich sicher um 14 Uhr.

Von Axel Kaminski