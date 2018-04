Wettbewerb - Premiere für Oschatzer Kindersprint

Alles in Bewegung am Sonnabend: In der Rosentalhalle duellierten sich sechs Stunden lang sechs Grundschulen im Sprint – am Ende gab es Urkunden für alle, Pokale und Medaillen für die schnellsten und alle waren groggy. So muss es nach einem Wettkampf sein.

Mehr Bewegung für Kids

Das Ziel, mehr für die Bewegung von Grundschülern zu tun, war bei den meisten Teilnehmern schon erfüllt. So wie Mia Richter aus Merkwitz sind viele bereits sportlich aktiv. Sie geht mehrmals pro Woche turnen, würde am liebsten auch noch Fußball spielen wie ihr Vater Robert. Der musste am Nachmittag auf dem Rasen ran und begleitete seine Tochter zum Kindersprint – wie viele andere Erwachsene auch. Aus den drei Oschatzer Grundschulen und denen in Wermsdorf, Dahlen und Liebschützberg entsandten die Sportlehrer ihre Besten. Die Sieger des Oschazer Wettbewerbs reisen im Juni zum Finale nach Leipzig.

Viele Familien in Turnhalle

Steffi Buche von der Expika Sport und Event GmbH freut sich, den Kindersprint in ihre Heimatstadt gebracht zu haben. Zusammen mit der Barmer Krankenkasse und weiteren Partnern ermöglicht das Unternehmen das Kräftemessen. „Die Veranstaltung wird immer beliebter. Haben wir vergangenes Jahr noch 50 davon bundesweit gestemmt, sind es dieses Jahr schon 100“, erzählt sie.

Gute Resonanz und Beteiligung vorausgesetzt, wird es eventuell auch 2018 wieder einen Kindersprint in Oschatz geben. Präsentiert wurde der Tag von der Oschatzer Wohnstätten GmbH. „Ich bin überwältigt von der Beteiligung und Resonanz auf diese Premiere“, so Geschäftsführer Marc Etzold. „Trotz des guten Wetters pilgerten die Familien in die Halle und feuerten ihre Kinder an.“ Übrigens: die am stärksten vertretene Schule bekommt demnächst noch eine Überraschung für ihren Einsatz.

Von Christian Kunze