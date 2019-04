Oschatz

Erster Oschatzer Weibermarkt – wer das liest, denkt womöglich an eine Rückkehr der Sklaverei in Oschatz. Mitnichten. Im Hof des E-Werks ging es Sonnabend deutlich bunter und fröhlicher zu. Ein knappes Dutzend Frauen nutzte den Aufruf Janett Rohnstocks, im soziokulturellen Zentrum Waren an die Frau zu bringen – unter den Besuchern waren dann aber auch ein paar Männer.

Erster Weibermarkt E-Werk Oschatz

Die Resonanz auf die Premiere war zwar noch verhalten. „Wir hatten allerdings unseren Spaß und haben uns gut ausgetauscht, deswegen wird es definitiv eine Neuauflage geben“, so die Organisatorin. Unter den Damen, die Dinge feilboten, fanden sich sowohl solche mit selbst hergestellten Schmuckstücken wie Denise Große als auch klassische Trödler wie Ilona Schmidtke.

Denise Großes Schmuck.

Erstere stellt Ringe, Ketten, Ohrringe und mehr mit individuellen Motiven her. Drucke, Zeichnungen oder Fotos, die der Kunde liefert, werden so aufgewertet. Vor wenigen Jahren hat die Zahnarzthelferin aus Mutzschen ihrem Hobby einen offiziellen Namen gegeben. Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und damit ihren Mitmenschen eine Freude zu bereiten vereint Denise Große mit der Initiatorin des Marktes. Im E-Werk war sie zum ersten Mal zu Gast, bisher kannten vor allem die Besucher von Veranstaltungen im Raum Wermsdorf, Mutzschen und dem übrigen Muldental ihr Schaffen.

Erster Weibermarkt E-Werk Oschatz

Ilona Schmidtke hingegen hat durch Annette Winkler vom ersten Weibermarkt in Oschatz erfahren und nutzte die Gelegenheit, um Dinge loszuwerden. Einige Sachen aus dem aufgelösten Haushalt ihrer Mutter haben einen neuen Besitzer gefunden. „Auf das große Geld bin ich hier sowieso nicht aus – der nächste Trödelmarkt kommt bestimmt“, sagt sie.

Tierischer Begleiter am Stand von Larissa Melzig.

Von Christian Kunze