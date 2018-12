Leuben

Premiere für die 81 Mitglieder des Leubener Schlossvereins und die neuen Eigentümer des Schlosses, Familie Sahrer von Sahr-Schönberg: Erstmals laden sie gemeinsam am kommenden Sonntag, dem 16. Dezember, zum Leubener Scheunen-Advent ein. „Wir haben uns dafür extra den dritten Advent ausgesucht, damit es sich mit den Veranstaltungen in unserer Region nicht zu sehr ballt“, sagt Vereinsvorsitzender Marek Schurig.

Kleiner Weihnachtsmarkt in der Schlossscheune

In der Schlossscheune, in der seit kurzem der Schlossverein sein Domizil hat, wird es an diesem Sonntag einen kleinen Weihnachtsmarkt geben – mit Antiquitäten, Wohnaccessoires, Blumen, Wollwaren und Fleischprodukten vom Dahlener Schlossrind. Es gibt Kaffee, Glühwein, Deftiges vom Grill – und Kinder können Plätzchen backen. Außerdem wartet auf die Besucher eine Weihnachts-Tombola. Und anlässlich der Premiere haben sich die Vereinsmitglieder etwas Besonderes einfallen lassen. „Erstmals gibt es unsere Leubener Schlossmarmeladen zu kaufen – in drei Geschmacksrichtungen“, verrät der Vereinsvorsitzende.

Verbund lockt Gäste an

Und Schurig hofft darauf, dass dieses Angebot nicht nur Besucher aus dem Umfeld von Leuben, sondern auch überregionale Gäste anlockt. Seine Hoffnung knüpft sich an die Mitgliedschaft des Leubener Schlossvereins im Freundeskreis Schlösserland Sachsen. Dieser Verbund sicherte den Leubenern in diesem Jahr bereits prominenten Besuch. Der bekannte Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich wurde am 10. Juni in Leuben zum Ehrenmitglied des Freundeskreises Schlösserland Sachsen gewählt. Emmerlich wird wahrscheinlich im nächsten Jahr zu einer Lesung in die Region Oschatz kommen.

Neue Vorhaben

Am Rande des Scheunen-Advents werden die Vereinsmitglieder auch Gelegenheit haben, die nächsten Vorhaben zu diskutieren. Schlosseigentümer und Verein teilen sich künftig in die Aufgaben. Während sich Familie Sahrer von Sahr-Schönberg um den Innenausbau ihres künftigen Wohnsitzes kümmert, widmet sich der Schlossverein den Fassaden und Fenstern. Währen die Vorderfassade inklusive Fenstern fast vollständig saniert ist, laufen derzeit Sandsteinarbeiten an der Südfassade (Giebelseite), die im nächsten Jahr verputzt werden soll. Förderanträge wurden laut Vereinschef Schurig außerdem für die Fassade zur Gartenseite hin und für den Nordgiebel gestellt. Auch die rückwärtige Fassade soll mit neuen Fenstern (darunter zwei aufgearbeitete Fenster) bestückt werden.

Falls der erste Leubener Scheunen-Advent ein Erfolg wird, kann sich Vereinschef Schurig eine Fortsetzung in den nächsten Jahren vorstellen – immer am dritten Adventssonntag.

Leubener Scheunen-Advent, 16. Dezember, 14 bis 18 Uhr, in der Schlossscheune.

Von frank hörügel