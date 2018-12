Wermsdorf/Döbeln

Versprochen ist versprochen: Zu den Hubertusburger Friedensgesprächen im September in Wermsdorf hatten Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel und Kästner-Preisträger Gerhard Ehninger angekündigt, einen Abend das Café Courage in Döbeln zu unterstützen. Diese Woche nun lösen beide ihr Versprechen ein und gestalten am morgigen Freitag einen Barabend für den Treibhaus-Verein, der das Café betreibt.

Sebastian Krumbiegel Quelle: Wustmann

Anlass dafür war der Vortrag von Treibhaus-Geschäftsführerin Judith Sophie Schilling und Sozialarbeiter Stephan Conrad, die davon berichteten, wie aufreibend es ist, in der sächsischen Provinz soziokulturelle Angebote und offene Jugendarbeit aufrecht zu erhalten und sich für Demokratie, Toleranz und Gleichberechtigung einzusetzen, wenn gleichzeitig immer um Geld gebangt und Anfeindungen begegnet werden muss. Prominente Unterstützung könne da ein wichtiges Signal setzen und die Ehrenamtlichen bestärken, meinte Conrad damals.

Prof. Gerhard Ehninger Quelle: Dietrich Flechtner

Gerhard Ehninger, langjähriger Professor an der TU Dresden und Mitbegründer des Bündnisses „ Dresden.Respekt“ fühlte sich in Wermsdorf davon gleich angesprochen. „Meinst Du nicht, Sebastian, dass das eine Einladung an uns ist, in Döbeln mitzuhelfen?“ wandte er sich an den Leipziger Musiker. Und Krumbiegel, Schirmherr der diesjährigen Hubertusburger Friedensgespräche, ging sofort darauf ein. Noch am Veranstaltungstag zückten alle Beteiligten ihre Kalender und suchten einen passenden Termin.

Morgen nun wollen die Gäste zunächst Impulse setzen und anschließend hinter der Bar im Café Getränke ausschenken. „Auf einen Dring mit Sebastian Krumbiegel und Gerhard Ehninger“, hat der Treibhaus-Verein den Abend überschrieben. Los geht es um 20 Uhr im Café Courage, Bahnhofstraße 56 in Döbeln. Zunächst gibt es Musik und Texte von Sebastian Krumbiegel, außerdem wird Gerhard Ehninger einen Anstoß über ein menschliches Miteinander geben, bevor beide hinter die Bar wechseln und zum Gespräch einladen.

Von Jana Brechlin