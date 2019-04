Merkwitz

Die Methode „Schwamm drüber“ – und die Sache ist abgehakt – funktioniert in diesem Fall nicht. In der Decke zwischen Kirchenschiff und Dach wurde in dieser Woche im Merkwitzer Pfarrhaus ein Befall durch Hausschwamm festgestellt. Dabei handelt es sich um eine gefürchtete Pilzart, die Holz bevorzugt und selbst starke Balken komplett zersetzen kann. Zwar sei der Schwamm derzeit nicht aktiv, sagte Planer Frank Schuster vom Oschatzer Büro für Bauplanung gegenüber der OAZ. Doch der Pilz könne jederzeit aus seiner jahrelangen Starre erwachen, wenn es ihm warm und feucht genug ist. „Wir müssen deshalb die Decke auf einer Fläche von etwa fünf Quadratmetern öffnen und den Schwamm heraus holen“, so Schuster. Dabei werden bisher nicht kalkulierte Mehrkosten entstehen.

Vom Zustand des Dachgebälkes überzeugen sich hier (v.l.) Jörg Müller (Baubetrieb Voigtländer), Pfarrer Cristof Jochem, Thomas Voigtländer (Baubetrieb Voigtländer), René Naujoks (Dachdeckerfirma Naujoks) und Planer Frank Schuster (Büro für Bauplanung). Quelle: Frank Hörügel

Der Schwammbefall ist nicht der einzige Schaden an der Merkwitzer Dorfkirche, der bei der derzeit laufenden Sanierung des Daches und Dachtragwerkes zum Vorschein gekommen ist. Auch am Dachgebälk gibt es erhebliche Schäden durch Wurmfraß und Nässe. „Die Fünfkant-Schwelle muss 30 Zentimeter gekürzt werden.“ „Die Sparren brauchen neue Füße.“ Bei der Baustellenberatung mit Planern und beteiligten Handwerkern am Mittwoch verstand der Laie nur Bahnhof. Doch die Experten wussten genau, wovon die Rede war. „Gut, wir machen Probebohrungen“, sagte Jörg Müller vom Baubetrieb Voigtländer.

Sanierungsarbeiten dauern bis August

Planer Frank Schuster rechnet damit, dass die Dachsanierung der Kirche Merkwitz bis zum August dauern wird. Neben der Erneuerung des Dachtragwerkes sollen wieder vier sogenannte Schleppdachgauben eingebaut werden. Die gab es in dem zuletzt zu DDR-Zeiten neu gedeckten Dach nicht. Naturrote Biberschwanz-Dachziegel sollen das Gotteshaus künftig vor Nässe von oben schützen.

Gesamtkosten: 250 000 Euro

Die Gesamt-Kosten für die Sanierungsarbeiten werden auf insgesamt eine Viertelmillion Euro veranschlagt. Der größte Teil des Geldes fließt aus dem europäischen Förderprogramm Leader. Den Rest stemmen Landeskirche und die Kirchgemeinde Oschatz aus eigener Kraft.

Wenn es jetzt wegen des Pilzbefalls in der Decke teurer wird, könnte die Oschatzer Kirchgemeinde eine weitere Einnahmenquelle wahrscheinlich gut gebrauchen. „Habt ihr den Goldschatz von Merkwitz schon gefunden?“, fragte Pfarrer Christof Jochem deshalb mit einem schelmischen Lächeln in die Handwerker-Runde. Thomas Voigtländer vom gleichnamigen Baubetrieb konterte schlagfertig: „Den haben unsere Vorgänger schon rausgeholt.“

Keine Einschränkungen für Gottesdienste

Für die rund 100 Kirchenmitglieder im Oschatzer Stadtteil Merkwitz ergeben sich durch die laufenden Sanierungsarbeiten keine erheblichen Einschränkungen. Der sonntägliche Gottesdienst, alle drei Wochen findet weiterhin statt.

Auf dem Bauprogramm der Kirchgemeinde Oschatz stehen neben der Sanierung in Merkwitz noch zwei weitere Projekte auf der Tagesordnung. Ab Sommer soll laut Pfarrer Jochem Dachstuhl und Dach des Gebäudes Kirchplatz 2 (Treffpunkt Diakonie) erneuert werden. Und in der Kirche Altoschatz werden die Handwerker wahrscheinlich erst im nächsten Jahr anrücken.

Von Frank Hörügel