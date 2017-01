Oschatz. Durch die zweite Kleine Gartenschau, die im vergangenen Jahr in Oschatz ausgerichtet wurde, war das Oschatzer Stadt- und Vereinsfest ins Hintertreffen geraten, war nur ein Bestandteil der großen Gartenshow. In diesem Jahr wird sich dies ändern, bekommt das Stadt- und Vereinsfest wieder seine eigene Bühne. Doch das Event wird nicht so aussehen wie die Feste in der Vergangenheit.

In dieser Woche hatten die Oschatzer Freizeitstätten GmbH, die neben dem Förderverein Oschatzer Vereinsmarkt zu den Mitausrichtern gehört, zu einer Beratung über die Zukunft des Festes eingeladen. Geladen waren vor allem die Chefs der Oschatzer Vereine, um sich über das mögliche Veranstaltungskonzept zu informieren.

„In mittlerweile zwei Vorgesprächen konnten wir uns mit Partnern wie der Oschatzer Werbegemeinschaft, dem Förderverein ,Rettet St. Aegidien’, dem Förderverein Oschatzer Vereinsmarkt, dem Musikhaus Korn und der Stadtverwaltung darauf verständigen, dass ein neues Konzept notwendig ist und damit einige Veränderungen einhergehen“, so Claudia Werner von den Oschatzer Freizeitstätten im Vorfeld des Treffens.

Eine wesentliche Neuerung bei der Ausrichtung des Stadt- und Vereinsfestes soll sein, dass eine Agentur das operative Geschäft bei der Planung übernimmt. Der Partner könnte Steven Dornbusch sein. Kein unbekannter Name in Oschatz: Dornbusch lebt nicht nur in Oschatz, er ist auch als Manager für einige Musiker wie beispielsweise für Heinz Rudolf Kunze unterwegs und hat in den vergangenen beiden Jahren auch einen großen Anteil an der Ausrichtung der Oschatzer Modenacht. Mit einer Agentur und einem Profi-Manager an der Seite hofft die Stadt auf eine gute vernetzte Szene zurückgreifen zu können. Daraus könnten sich bessere finanzielle Konditionen oder Kontakte zu bekannten Künstlern und Radiostationen ergeben.

Ein Vorbild könnte das Stadtfest in Wurzen sein, bei welchem auch Dornbusch dabei ist. Das erste Grobkonzept sieht auch vor, dass in der Innenstadt beispielsweise auf Neu- und Altmarkt Bühnen aufgebaut werden, die programmtechnisch von Radiosendern bespielt werden. Aber auch den Oschatzer Vereinen soll ausreichend Platz zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich der Öffentlichkeit präsentieren können. In den vergangenen Jahren war die Vereinsbeteiligung ständig zurück gegangen. Vor allem die Jugendlichen und jungen Menschen sollen als Zielgruppe für das Fest im Fokus bleiben.

Allerdings gibt es einen Haken am Konzept. Um das neue Konzept auf sichere Füße zu stellen, wird nach einer griffigen Finanzierung gesucht. „Um attraktive Künstler zu gewinnen, die dann wiederum mehr Gäste in die Stadt locken, braucht es Einnahmemöglichkeiten. Diese sehen wir primär in den Gastronomieständen und Bierinseln“, so Claudia Werner. Deshalb werden jetzt höhere Mietpreise festgesetzt. Obwohl sich vieles noch in der Grobplanung befindet, eines steht schon fest – der Veranstaltungstermin vom 10. bis 11. Juni.

Übrigens war die Organisation des Stadt- und Vereinsfestes oft ein Zielpunkt für Kritik. Schon vor 20 Jahren, als das Fest noch von der Sparkasse organisiert wurde, bemängelten die Organisatoren die Mitwirkung der Vereine.

Von Hagen Rösner