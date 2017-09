Projekt „Schüler lesen Zeitung“ startet in der Oschatzer Region

Döbeln/Oschatz. Das Projekt „Schüler lesen Zeitung“ geht Mitte September in eine neue Runde. Aus dem Altkreis Oschatz beteiligen sich diesmal fünf Schulen mit 9 Klassen und insgesamt 196 „Das ist eine sehr gute Resonanz“, freute sich OAZ-Regionalverlagsleiter Jan Simon beim Eröffnungsseminar in Döbeln. Dabei erhielten die Lehrer der teilnehmenden Klassenstufen eine erste Einsweisung in die vielfältigen Angebote, die „Schüler lesen Zeitung“ bereit hält.

Vom 18. September bis zum 8. Dezember erhalten die beteiligten Klassen die OAZ jeden Unterrichtstag direkt ins Schulhaus geliefert. „In den Herbstferien und an den Sonnabenden besteht zudem die Möglichkeit, die Zeitung nach Hause zu bekommen. Ebenfalls kostenfrei und unverbindlich. Die Eltern erhalten dazu eine Information“, erklärte Projektleiter Sebastian Noack. „Wir möchten die Lese- und Medienkompetenz von Schülern fördern“, erläuterte Petra Wolff das Ziel. Nicht zuletzt sollen die Mädchen und Jungen auch selbst schreiben und fotografieren. Dafür bekommen sie sogar einen Presseausweis.

Durch Nutzung von E-Paper und der Online-Angebote der OAZ beinhaltet das Projekt auch die gesamte digitale Bandbreite einer modernen Tageszeitung. Das Unternehmen Mitgas als Projektpartner und -förderer bietet Vorträge für den Unterricht (Wir kommt Erdgas von Sibirien nach Deutschland?), die Vorstellung eines Erdgasfahrzeuges und Berufsinformationen an.

Von Olaf Büchel