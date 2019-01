Wermsdorf

Vor 60 Jahren, am 15. Januar 1959, wurde in Wermsdorf die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft (AWG) „Frieden“ gegründet. Hans Pappisch, Mitbegründer der AWG und von 1970 bis 1989 deren Vorsitzer, hat der LVZ seine Erinnerungen zur Verfügung gestellt (Teil 1).

Die Wohnungsnot nach dem 2. Weltkrieg war groß. Dazu, dass in Folge des Krieges viele Wohnhäuser zerstört waren, kam die Tatsache, dass viele Deutsche, deren Heimat nun zu anderen Staatsgebieten gehörte, ein neues Zuhause suchten.

Bereits 1953 hatte der Ministerrat der DDR beschlossen, dass bei größeren Betrieben – den so genannten Trägerbetrieben – Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften gegründet werden konnten. Diese Zusammenschlüsse, denen auch Angestellte und Angehörige der Intelligenz beitreten konnten, erhielten vom Staat zinsgünstige Kredite. Bedingung war allerdings, dass sich die Genossenschaftsmitglieder finanziell und mit Arbeitsstunden einbringen. Für eine Zwei-Raum-Wohnung waren so genannte Genossenschaftsanteile in Höhe von 1800 DDR-Mark zu zahlen, wobei der Lohn damals bei 300 bis 500 Mark lag. Außerdem waren für eine Wohnung dieser Größe 500 Stunden zu leisten.

In Wermsdorf bemühte sich Alfred Marschner, Verwaltungsleiter der Krankenanstalten Hubertusburg, um die Gründung einer AWG bei diesem Trägerbetrieb. Als erster Vorsitzender der AWG wurde Krankenpfleger Lothar Zetzl gewählt. Nach der Eintragung in das Genossenschaftsregister wies die Staatliche Plankommission der AWG Wermsdorf vier Wohnblöcke mit je 18 Wohnungen zu.

Davon sollten drei Blöcke 2,5-Raum-Wohnungen bekommen und einer Wohnungen mit zwei Kinderzimmern. Dazu kam es nicht. Nach Protesten gegen den geplanten Standort der Wohngebäude wurde der Block mit den jeweils zwei Kinderzimmern gestrichen. Stattdessen wurde ein Wohnhaus ausschließlich mit Zwei-Raum-Wohnungen errichtet.

Hinsichtlich des Bauplatzes hatten sich die Wermsdorfer allerdings durchgesetzt. Der Standort neben dem Friedhof, bei dem ein Teil der Bewohner aus ihren Fenstern nur auf die Gräber geschaut hätte, wurde verworfen. Die Genossenschaft erwarb vom Göttwitzer Bauern Wenzel Land an der Oschatzer Straße, wo schließlich die vier Wohngebäude errichtet wurden. Zuvor musste die Genossenschaft noch einmal kräftig die Werbetrommel rühren. Sie durfte den Bau erst in Angriff nehmen, wenn sie 72 Mitglieder nachweisen konnte. Davon war sie zunächst deshalb wieder ein Stück entfernt, weil die Mitglieder, die eine Wohnung mit zwei Kinderzimmern wollten, nach der Planänderung ihre Mitgliedschaft wieder aufkündigten. Allerdings konnte die AWG die Vorgabe hinsichtlich der Mitgliederzahl in kurzer Zeit erfüllen.

wird fortgesetzt

Von Axel Kaminski