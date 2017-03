Wermsdorf. Wer die Hubertusburger Friedensgespräche verpasst hat oder noch einmal genau nachlesen will, was Teilnehmer und Referenten zur Diskussion gestellt haben, kann das jetzt tun: Der Freundeskreis Schloss Hubertusburg bietet ab sofort den Protokollband zu den 6. Friedensgesprächen, herausgegeben von Gisela Thiele, an. Darin enthalten sind die Vorträge der Referenten rund um das Thema „Religion und Frieden“ sowie die Grußworte von Wolfgang Köhler, Vorsitzendem des Freundeskreis, und Gästen.

Außerdem haben die Beiträge der Jugendlichen Eingang gefunden, die mit dem Hubertusburger Jugendfriedenspreis ausgezeichnet wurden. Gerade letzteres ist für die Veranstalter ein Indiz für die gelungene Neuausrichtung. „Wir wollten weg von einer Altherrenrunde hin in die Mitte der Gesellschaft und in die Mitte der Jugend“, sagte Wolfgang Köhler. Dass das gelungen sei, habe die Beteiligung am Jugendfriedenspreis gezeigt: 38 Einzel- und Gruppenarbeiten wurden für den Wettbewerb unter der Schirrmherschaft von Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth eingereicht. „Wer erlebt hat, mit welcher Hingabe und Ernsthaftigkeit die Jugendlichen ihre Arbeiten vorgestellt haben, war tief beeindruckt“, schwärmt er noch heute. Einen Schub habe die Veranstaltung auch durch die Mitarbeit von Studierenden der Fachhochschule Zittau/Görlitz erfahren. „Zwei Semestergruppen der Sozialwissenschaftlichen Fakultät haben sich mit der Vorbereitung beschäftigt, einen Film und eine Ausstellung vorbereitet“, so Köhler. Die Präsentation könne nach wie vor im Schloss Hubertusburg von Schulgruppen, Kindern und Jugendlichen kostenlos besichtigt werden, betonte er.

Die Friedensgespräche strahlen mittlerweile über die Region hinaus, das würden Wortmeldungen und Resonanz von Teilnehmern zeigen. Das entspreche der Tradition von Schloss Hubertusburg, immerhin wurde hier 1763 das Ende des Siebenjährigen Krieges besiegelt. „Es freut uns, dass so viele Partner diese Bemühungen anerkennen und uns unterstützen“, sagte der Vereinsvorsitzende. Neben verschiedenen Unternehmen seien das die Landeszentrale für politische Bildung oder die Initiative „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“. Auch der Landkreis Nordsachsen habe den Verein und seine Helfer nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich unterstützt, hier habe Uta Przikopp vom Jugendamt wichtige Impulse gegeben.

Ab dem Sommer werden sich die Akteure bereits mit der Vorbereitung der nächsten Hubertusburger Friedensgespräche beschäftigen. Dabei wird auch am Konzept gefeilt. „Wir sind offen für Ideen, die uns weiterbringen“, versicherte Ulf Müller vom Vorstand. In der Zwischenzeit soll auch die Internetseite des Vereins überarbeitet werden. „Denkbar ist, dort auch Leseproben aus dem Protokollband anzubieten“, blickte Sybille Hofmann voraus. Zunächst stehe der Band aber weiter in Papierform zur Verfügung. Interessenten können diesen im Schloss bei den Gästeführern erwerben.

Von Jana Brechlin